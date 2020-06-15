«Вильярреал» — «Мальорка»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 15:06

Вильярреал

«Вильярреал» в целом неплохо проводит сезон, но наверняка болельщики ждали от команды гораздо большего – пока коллектив Хавьера Кальехи лишь восьмой в таблице. За Лигу Чемпионов «желтой субмарине» побороться будет очень сложно – четвертый «Реал Сосьедад» имеет на четыре очка больше, но впереди есть еще «Валенсия», «Атлетико» и «Хетафе», что сводит шансы практически к нулю.

Тем не менее, за седьмое место «Вильярреал» наверняка будет бороться до последнего – от «Валенсии» его отделяет всего два балла, отыграть которые можно уже сегодня. Перед карантином клуб загнал себя в небольшой кризис, проиграв три матча кряду, но исправился после перерыва, обыграв со счетом 1:0 в напряженном матче «Сельту» в гостях.

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Мальорка

«Мальорка» по объективным причинам рассчитывать на большее, чем сохранение прописки в элите, не могла, но и эта цель пока не поддается. К старту 29 тура команда Висенте Морено подходит на 18-м месте в таблице с 25 очками, но отстает от спасительной 17-й строчки всего на один балл, так что вырваться со дна таблицы может уже сегодня.

В первом матче после карантина «Мальорке» предстояло непростое испытание «Барселоной», которое «красно-черные» с треском провалили. Несмотря на вполне неплохую игру, «Мальорка» проиграла более классному сопернику со счетом 0:4, не воспользовавшись шансов обойти конкурентов в таблице. Это поражение стало уже вторым для островитян за последние три матча.

Статистика

В трех последних домашних матчах «Вильярреал» одержал две победы

Ни в одном из восьми последних домашних матчей «Вильярреал» не проигрывал «Мальорке» — шесть побед и две ничьи

В последних трех матчах «Мальорка» потерпела два поражения

Прогноз

Прогноз на матч Вильярреал – Мальорка.