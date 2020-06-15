Обзор 32 тура немецкой Бундеслиги от сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 19:04

«Боруссия» Менхенгладбах – «Вольфсбург»

«Боруссия» в прошлом туре не удержала ничью в поединке против «Баварии» и уступила четвертое место «Байеру». Тем не менее, расстояние между клубами составляет один балл и вернуться в зону Лиги Чемпионов «жеребята» могут уже сегодня. Однако, «Вольфсбург» также остро нуждается в очках и борется за Лигу Европы – так какого итога ждать?

Прогноз на матч Боруссия Менхенгладбах – Вольфсбург.

«Вердер» — «Бавария»

Для «Баварии» сегодняшний поединок может стать «золотым» — для того, чтобы официально оформить чемпионство, баварцам нужно обыграть «Вердер». По идее, задача не и самых сложных – в последних 19 матчах чемпионата «музыканты» не смогли отобрать ни одного очка у «Баварии», но продолжится ли эта традиция и сегодня?

Прогноз на матч Вердер – Бавария.

«Унион» — «Падерборн»

«Унион» имеет отличную возможность решить все вопросы с пропиской в Бундеслиге на следующий сезон – для этого ему нужна победа. «Падерборн» имеет лишь математические шансы на продвижение к зоне переходных матчей, но в действительности разгром 1:5 от «Вердера» в прошлом туре этот вопрос должен закрывать окончательно – в следующем сезоне «Падерборн» вернется во Вторую Бундеслигу. Победа за хозяевами?

Прогноз на матч Унион – Падерборн.

«Фрайбург» — «Герта»

«Фрайбург» сохраняет определенные шансы на выход в Лигу Европы, но для этого ему сегодня нужна только победа, впрочем, как и во всех оставшихся турах. «Герта» под конец сезона вновь «поплыла» — два поражения кряду ярко свидетельствуют о том, что мотивации у «старой дамы» осталось не много. Сумеет ли «Фрайбург» взять свои очки?

Прогноз на матч Фрайбург – Герта.