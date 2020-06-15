Обзор 29 тура чемпионата Испании от экспертов сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 19:05

«Вильярреал» — «Мальорка»

«Вильярреал» все еще имеет шансы побороться даже за место в зоне Лиги Чемпионов, хотя такой расклад безусловно кажется фантастическим. Тем не менее, путевку в Лигу Европы «желтая субмарина» отвоевать наверняка постарается, так что сегодня «Мальорку» ждет непростое испытание, но справятся ли с ним островитяне?

Прогноз на матч Вильярреал – Мальорка.

«Хетафе» — «Эспаньол»

Поединок двух команд, которым очки сейчас нужны, как воздух, хоть и решают они совершенно разные задачи. «Хетафе» старается вернуться в зону Лиги Чемпионов, но после паузы клуб потерпел фиаско уступив «Гранаде». «Эспаньол», в свою очередь, стремится сохранить прописку в Примере и свой путь после карантина начал с победы – сумеют ли «попугаи» развить успех?

Прогноз на матч Хетафе – Эспаньол.

«Барселона» — «Леганес»

Для «Барселоны», ведущей борьбу за чемпионство, первый тур после перерыва стал более чем успешным – в гостях ей удалось отгрузить «Мальорке» четыре гола и взять три очка. «Реал» свой матч в прошлом туре также выиграл, так что интрига сохраняется. «Леганес» неожиданно уступил «Вальядолиду» и закрепился в зоне вылета, но смогут ли хозяева сегодня показать более сильную игру?

Прогноз на матч Барселона – Леганес.