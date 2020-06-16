«Боруссия» Дортмунд — «Майнц»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

1592300145

вчера, 12:35

Боруссия Д

«Боруссия» упустила возможность сохранить интригу в чемпионской гонке до конца сезона, уступив в очной встрече «Баварии». Таким образом шансы на золото команды Люсьена Фавра равны нулю и единственной целью ее остается серебро, которое еще предстоит сохранить. Сделать это будет не так уж сложно – «Лейпциг» позади на четыре балла.

После поражения от «Баварии» в 28 туре «шмели» выместили злость на «Падерборне», обыграв его со счетом 6:1 в гостях. Следующие два поединка «Боруссия» провела куда скромнее – минимальные победы со счетом 1:0 над «Гертой» и «Фортуной» помогли команде увеличить дистанцию от конкурентов и сохранить в безопасности вторую строчку.

Майнц

«Майнц» на финише сезона оказался в очень непростой ситуации – команда Акима Байерлорцера к 32 туру подходит на 15-м месте в таблице. От зоны переходных матчей «карнавальщики» отрываются всего на три очка, но это не самое страшное, что их может ожидать по итогу – идущий в зоне прямого вылета «Вердер» также имеет на три балла меньше, так что усугубить ситуацию до предела «Майнц» может уже сегодня.

Как до карантина, так и после него, «карнавальщики» находятся в плохой форме – единственным светлым пятном «Майнца» в последних семи турах является неожиданная победа 2:0 над «Айнтрахтом» в гостях. В прошлом туре в важнейшем поединке были подарены очки «Аугсбургу», который также находится неподалеку от зоны вылета – это уже 18-е поражение в сезоне для «Майнца», больше проигрывал в Бундеслиге только «Падерборн».

Статистика

Только в одной из четырех последних очных встреч команды не смогли забить друг другу

В каждом из четырех последних матчей «Боруссия» и «Майнц» забивали минимум три гола

Только в одном из трех последних гостевых матчей «Майнц» забивал менее двух голов

Прогноз

Прогноз на матч Боруссия Дортмунд – Майнц.