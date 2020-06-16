«Наполи» — «Ювентус»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 13:28

Наполи

«Наполи» откровенно проваливает сезон в чемпионате Италии – несмотря на очень солидный подбор игроков и амбиции, команда Дженнаро Гаттузо не является претендентом даже на место в первой четверке. Пока неаполитанцы в таблице шестые с 39 очками в активе, но от четвертой «Аталанты» отстают уже на девять очков, при этом у бергамасков есть еще матч в запасе.

Что касается Кубка Италии, то в этом турнире «партенопейцы» проявили себя с самой лучшей стороны. В четвертьфинале «Наполи» сумел выбить из турнира такого непростого соперника, как «Лацио», затем уже пал и «Интер». После неожиданной победы 1:0 в Милане, неаполитанцы удержали нужную ничью 1:1 на своем поле, показав отличный футбол и оформив выход в финал.

Ювентус

«Ювентус» в чемпионате пока удерживает лидерство, но легкой жизни команде Маурицио Сарри ждать вряд ли стоит. Отрыв от второго «Лацио» составляет всего один балл, так что любая ошибка может лишить «старую синьору» пьедестала. Нет смысла списывать со счетов и «Интер» — «нардзурри» отстали на девять баллов, но имеют при этом еще матч в запасе.

Один трофей в нынешнем сезоне «Ювентус» уже проиграл – в Суперкубке Италии он уступил «Лацио», уступив сопернику по всем параметрам. В Лиге Чемпионов «старая синьора» добралась до плей-офф, где в первом матче уступила 0:1 «Лиону», но есть еще ответный поединок, где «Юве» может вполне реабилитироваться.

В Кубке Италии «Ювентус» выбил «Рому» в четвертьфинале, затем с большим трудом прошел «Милан» — путевку в финале «старая синьора» оформила благодаря выездному голу.

Статистика

В четырех последних матчах «Наполи» трижды проигрывал «Ювентусу»

Только в одном из шести последних матчей во всех турнирах «Ювентус» проигрывал

В каждом из четырех последних матчей «Наполи» пропускал

Прогноз

Прогноз на матч Наполи – Ювентус.