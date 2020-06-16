«Манчестер Сити» – «Арсенал»: Видеопрогноз от экспертов

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вчера, 18:49

Манчестер Сити

«Горожане» после 27 игровых дней набрали 57 очков и занимают вторую строчку в турнирной таблице. «Манчестер Сити» уже давно выбил из гонки за чемпионский титул. Команда Хосепа Гвардиолы отстает сейчас от лидирующего «Ливерпуля» уже на 25 очков. Однако и вторую позицию еще нужно удержать. От ближайшего преследователя, коим является «Лестер», отрыв составляет всего четыре пункта.

В последних перед перерывом матчах у «Манчестер Сити» появились проблемы в атаке, что не типично для подопечных Гвардиолы. К тому же процент реализации голевых моментов ухудшился. В пяти последних турах в АПЛ «горожане» отличились только четыре раза.

Тем не менее, в родных стенах «Манчестер Сити» очки практически не терял. За девять предыдущих домашних матчей команда проиграла только «Манчестер Юнайтед» (1:2) и завершила вничью поединок с «Кристал Пэлас» (2:2).

Кадровых потерь в составе манкунианцев нет.

Широкую линию на этот поединок предлагает БК Париматч, ознакомиться с обзором букмекера можно по ссылке.

Арсенал

«Канониры» на данный момент решают задачу с попаданием в еврокубки. На данный момент команда расположилась на девятой строчке в турнирной таблице, набрав после 27 матчей 40 очков.

Последний перед карантином отрезок получился для лондонского клуба довольно неплохим. Подопечные Микеля Артреты не проигрывают уже восемь матчей кряду, одержав за этот период четыре победы и четыре раза сыграв вничью. Надо сказать, что и играл «Арсенал» в основном за этот период против команд из нижней части турнирной таблицы. Из верхней части турнирки в этом отрезке удалось обыграть «Манчестер Юнайтед» (2:0), и подписать мировую с «Шеффилд Юнайтед» (1:1) и «Челси» (2:2).

В целом же матчи против команд из верхней части турнирной таблицы подопечным Артреты даются в этом чемпионате тяжело. За 13 поединков «канониры» выиграли только дважды, пять раз уступили и шесть матчей завершили вничью.

Из-за травмы не сыграет в матче Калум Чемберс.

Статистика

«Манчестер Сити» выиграл дома семь из девяти последних матчей в АПЛ .

В семи из девяти последних домашних поединков «горожане» забивали ровно по два гола.

В 12 из 13 домашних матчей «Манчестер Сити» в нынешнем чемпионате сыграл прогноз «тотал меньше 4.5».

«Арсенал» выиграл на выезде только одну из 12 последних встреч в чемпионате.

В семи из десяти последних гостевых поединков «Арсенала» сыграла ставка «тотал меньше 2.5».

«Манчестер Сити» обыгрывал «Арсенал» в разных турнирах в шести последних матчах подряд.

Только в одном из 16 предыдущих очных матчей было забито больше четырех голов за игру.

Прогноз

Прогноз на матч Манчестер Сити – Арсенал.