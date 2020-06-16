Обзор матчей среды 32 тура немецкой Бундеслиги от сайта ВсеПроСпорт

«Айнтрахт» — «Шальке»
Обе команды находятся на безопасном расстоянии от зоны вылета – растерять это преимущество уже будет нереально, так что интриги в этом противостоянии минимум. У «орлов» есть минимальные шансы на подъем к зоне Лиги Европы, но воспользуются ли они ими сегодня?
Прогноз на матч Айнтрахт – Шальке.
«Аугсбург» — «Хоффенхайм»
У «Хоффенхайма» есть довольно солидные шансы на финиш в зоне Лиги Европы – «деревенские» всего на три очка отстают от шестого «Вольфсбурга». Что касается «Аугсбурга», то он находится на 13-м месте и не является претендентом на вылет, растерять семь очков отрыва от зоны переходных матчей будет крайне сложно. Кто возьмет очки?
Прогноз на матч Аугсбург – Хоффенхайм.
«Байер» — «Кельн»
Поединок представляет исключительную важность для «Байера» — пока он остается на четвертой строчке в таблице, но обходит «Боруссию» из Менхенгладбаха всего на один балл. «Кельн» практически все свои вопросы уже решил в чемпионате и находится сейчас не в лучшей форме, н воспользуются ли этим «фармацевты»?
Прогноз на матч Байер – Кельн.
«Боруссия» Дортмунд – «Майнц»
«Боруссия» уже проиграла титул «Баварии», имеет преимущество в четыре очка над третьим «Лейпцигом», так что с мотивацией могут возникнуть определенные проблемы. А вот у «Майнца» с мотивацией все будет на высоте – команда находится на самом краю пропасти и в зону вылета может опуститься уже сегодня. Так есть ли смысл ждать сенсации?
Прогноз на матч Боруссия Дортмунд – Майнц.
«Лейпциг» — «Фортуна»
«Лейпциг» очень много ошибался во второй части сезона и досрочно выбыл из чемпионской гонки, но подсластить пилюлю «быки» еще могу – вторая «Боруссия» имеет на четыре очка больше. «Фортуна» ведет борьбу за выживание, но пока без особого успеха – удивит ли аутсайдер сегодня?