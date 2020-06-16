Обзор матчей 29 тура чемпионата Испании от сайта ВсеПроСпорт

1592323223

вчера, 19:00

«Вальядолид» — «Сельта»

Обе команды находятся в нижней части таблицы и явно будут вести борьбу за выживание до последних туров, но шансы «бело-фиолетовых» гораздо выше. В таблице «Вальядолид» 14-й и на шесть очков обгоняет 17-ю «Сельту», которая не побеждает в трех матчах кряду. Прервется ли черная полоса гостей?

Прогноз на матч Вальядолид – Сельта.

«Эйбар» — «Атлетик»

«Эйбар» ведет борьбу за выживание и пока в ней преуспевает – к 29 туру он подходит на 16-м месте в таблице. Однако, всего два балла отделяют «оружейников» от зоны вылета, так что с мотивацией проблем у них не будет никаких. Падет ли «Атлетик»?

Прогноз на матч Эйбар – Атлетик.

«Осасуна» — «Атлетико»

«Атлетико» пока не оправдывает прогнозов болельщиков, находясь лишь на шестом месте в таблице. Однако, одна победа может вернуть «матрасников» в зону Лиги Чемпионов – четвертый «Реал Сосьедад» имеет всего на один балл больше. Отдаст ли «Осасуна» очки?

Прогноз на матч Осасуна – Атлетико.