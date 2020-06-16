Бесподобный Фарид, Руки Эквадора и чилийский Барт Симпсон. Лучшие голкиперы Южной Америки конца ХХ века

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вчера, 19:00

Продолжаем знакомиться с сильнейшими вратарями девяностых. На очереди те, кто играл в южноамериканских чемпионатах и сборных.

Южная Америка — это не только Аргентина с Бразилией. Это ещё и маленькая футбольная супердержава Уругвай, и развитые в футбольном отношении Колумбия с Чили. А ещё это Перу, Парагвай, Эквадор, Боливия и Венесуэла. Во всех этих странах были сильные стражи ворот. В том числе и в отчётный период. Сразу предупреждаю, Хосе Луиса Чилаверта и Оскара Кордобу в этой главе не ищите. Оба были совсем недавно в главе про вратарей Аргентины.

Фернандо Альвес (1959). Уругвай. «Пеньяроль» 1988-91 и 1997, «Индепендьенте» (Медельин) 1991-92, «Депортиво» (Мандию) 1992, «Хуниор Барранкилья» 1993-94, «Ривер Плейт» (Монтевидео) 1995, «Сан-Лоренсо» 1996.

С Фернандо Альвесом вы встречались в главе, посвящённой южноамериканским вратарям восьмидесятых. Помните, как он пропустил шесть мячей от датчан на ЧМ -86. На следующем чемпионате Альвес сыграл успешнее, но двукратные чемпионы мира выступили невзрачно. В девяностые уругвайцы не попадали на мировые первенства, зато становились чемпионами континента в 1995 году. На домашнем турнире ворота «селесте» защищал 37-летний Альвес, который стал главным героем финала. В серии послематчевых пенальти Фернандо взял удар Тулио и принёс команде Уругвая победу над бразильцами.

Клаудио Флорес (1976). Уругвай. «Пеньяроль» 1995-2000.

Клаудио Флорес появился в воротах «Пеньяроля» в 19 лет и сразу помог «карбонерос» стать чемпионами страны. В следующих пяти сезонах Флорес ещё трижды выигрывал первенство Уругвая. Но в сборной почему-то этот очень способный вратарь играл нечасто. Ездил в 1997-м на Кубок конфедераций, где был дублёром нашего следующего героя.

Карлос Никола (1973). Уругвай. «Насьональ» 1995-97 и 1999, «Сан-Лоренсо» 1998, «Атлетико Паранаэнсе» 1999-2001.

Карлос Никола как раз и был первым номером уругвайцев на том Кубке конфедераций. Чемпионы Южной Америки выступили неудачно, заняв только четвёртое место. Может, это и предопределило дальнейшую судьбу Николы. В сборную его больше не вызывали. Что касается клубной карьеры, то она сложилась неоднозначно. Карлос не сразу заиграл в воротах «Насьоналя». Но когда заиграл, то сразу попал в число сильнейших вратарей уругвайского чемпионата. А там и в сборную позвали. Но ярко сверкнув, Никола как-то быстро угас. Съездил в Аргентину, в Бразилию, вернулся на родину и играл за не самые сильные клубы Уругвая.

Фабиан Карини (1979). Уругвай. «Данубио» 1997-2000.

Старт карьеры Карини был впечатляющим. Выиграл чемпионат мира среди юношей. Попал в первую сборную на Кубок Америки-99 и стал там одним из героев. Сборная Уругвая, которая привезла в Парагвай экспериментальный состав, вышла из группы и добралась до финала. В 1/4 «селесте» в серии пенальти обыграли команду Парагвая, а в полуфинале, также в послематчевой лотерее, взяли верх над командой Чили. Юный Карини вытащил обе серии. В финале бразильцы выиграли более чем уверено — 3:0. Но 19-летний Карини был признан лучшим вратарём турнира, за что потом был приглашён в «Ювентус».

Рене Игита (1966). Колумбия. «Атлетико Насьональ» 1986-91 и 1993-97. «Вальядолид» 1992, «Веракрус» 1997-99, «Индепендьенте» (Медельин) 1999-2000.

Вы уже читали про чудаковатого колумбийца в главе, посвящённой восьмидесятым. В девяностые карьера Рене несколько потускнела. На чемпионат мира 1994 его не взяли, появились проблемы с законом. Неудачной оказалась попытка заиграть в Испании. Однако две бронзы на Кубке Америки и титул чемпиона Колумбии Игита взял. Значит, десять лет не были прожиты зря.

Мигель Калеро (1971-2012). Колумбия. «Спортинг Барранкилья» 1990-92, «Депортиво Кали» 1992-97, «Атлетико Насьональ» 1998-2000.

Ещё одна ярчайшая фигура в компании южноамериканских голкиперов. Как и Игита «Кондор» уделял большое внимание внешним эффектам. Играл исключительно в бейсболке, а затем, чтобы соответствовать своему прозвищу нарисовал на свитере огромные крылья. Кондору положено летать, и Калеро был весьма прыгучим, несмотря на свои внушительные габариты. Мигель дважды выигрывал чемпионат родной страны, а в Мексике он вовсе был суперзвездой. В сборной Калеро был на вторых-третьих ролях, но полсотни матчей за национальную команду сыграл.

Как вы уже поняли, Мигеля Калеро уже нет с нами. Он умер в 41 год из-за тромбоза сонной артерии. Врачи боролись за жизнь «Кондора» неделю, но мексиканская медицина оказалась бессильна. Мигель нашёл последний покой в двух страхах. Половина праха захоронена в родной Колумбии, а вторая — осталась в Мексике, где проживает семья Калеро.

Фарид Мондрагон (1971) Колумбия. «Депортиво Кали» 1990-91, «Реал Картахена» 1992, «Индепендьенте» (Санта-Фе) 1992 и 1994, «Серро Портеньо» 1993, «Архентинос Хуниорс» 1993-94, «Индепендьенте» (Буэнос-Айрес) 1995-98 и 1999-2000. «Сарагоса» 1998.

Бесподобный. Именно так переводится с арабского имя Мондрагона. Почему с арабского, а не с испанского? Фарид — колумбиец ливанского происхождения, что роднит его с певицей Шакирой. И надо сказать, он соответствует своему имени. Один из самых известных южноамериканских вратарей, сделавший блестящую карьеру. Был участником трёх чемпионатов мира, причём в последний раз сыграл на мировом первенстве в сорок три года. Рекорд, который будет непросто превзойти. Большой, мощный и при этом довольно спокойный вратарь. Возможно, не столь яркий как его коллеги-соотечественники.

Марсело Рамирес (1965). Чили. «Коло-Коло» 1991-2001.

Легенда «Коло-Коло» и гроза пенальтистов. Семикратный чемпион Чили и победитель Кубка Либертадорес. Необычайно подвижный и пластичный вратарь. Мог в броске отбить сложнейший мяч. Но когда следовала добавка, Рамирес мгновенно вскакивал на ноги и был готов к отражению повторного удара. В сборной Чили Марсело играл довольно часто, однако на чемпионате мира 1998 он был только запасным.

Нельсон Тапиа (1966). Чили. «О’Хиггинс» 1987-92, «Темуко» 1993, «Универсидад Католика» 1994-2000.

Он же Барт Симпсон. Из-за оригинальной причёски, придававшей чилийцу сходство с мультипликационным персонажем. На клубном уровне Нельсон выступал скромнее, чем Рамирес. Но в сборной страны Тапиа играл намного чаще. Особенно на крупных турнирах. На чемпионате мира 1998 именно он сыграл во всех встречах и справился со своей миссией. Мог стать преемником Чилаверта в воротах «Велеса», но помешала травма.

Патрисио Толедо (1962). Чили. «Универсидад Католика». 1988-96, «Темуко» 1997, «Сантьяго Вондерерс» 1998, «Кокимбо Унидо» 1999.

Патрисио появился в воротах сборной Чили Рамиреса и Тапии, но закрепиться в них не смог. Однако на клубном уровне Толедо был очень неплох, поэтому в 1991 году он был признан лучшим вратарём Южной Америки. В 1993 году «Универсидад Католика» дошёл до финала Кубка Либертадорес во многом за счёт игры своего вратаря. Но в первом из финалов Толедо пропустил пять мячей от «Сан-Паулу» (общий счёт 1:5). В Сантьяго «крестоносцы» взяли реванш 2:0, но двух голов оказалось мало.

Рикардо Таварелли (1970). Парагвай. «Олимпия» 1992-2000.

Парагвай — это не только Чилаверт. В небольшой южноамериканской стране играло ещё несколько хороших вратарей. Один из них Рикардо Таварелли, получивший почему-то прозвище Обезьяна. Как Карлос Наварро Монтоя и Херман Бургос, про которых вы читали в аргентинской главе. Таварелли прекрасно играл в домашнем чемпионате, — не таком уж слабом, как иногда считают. Шесть раз Рикардо выигрывал первенство страны, а потом Кубок Либертадорес взял уже в следующем десятилетии. Когда Чилаверт не мог играть за сборную или не хотел, то его заменял именно Обезьяна из «Олимпии».

Эвер Алмейда (1948). Уругвай/Парагвай. «Олимпия» 1973-91.

Когда я писал главу про южноамериканских вратарей восьмидесятых, то не покидало чувство, — кого-то забыл. Поэтому восстанавливаю справедливость. Тем более что знаменитый Алмейда успел поиграть в девяностые. Последний матч в воротах «Олимпии» он сыграл в 1991-м, в 43 года.

Эвер Алмейда уехал в Парагвай в начале семидесятых и пустил там корни. Сменил гражданство, выступал за сборную. Но наибольших успехов добился в воротах «Олимпии». Десять титулов чемпиона страны, два Кубка Либертадорес, Межконтинентальный кубок. Наигравшись вдоволь, Алмейда стал очень хорошим тренером. Через два года после завершения карьеры футболиста, он выиграл с «Олимпией» первенство страны уже в роли наставника.

Данило Асеваль (1975). Парагвай. «Серро Портеньо» 1994-97 и 1999-2000, «Унион» (Санта-Фе) 1997-97, «Сан-Лоренсо» (Парагвай).

В Парагвае его называли «мини-Чила». И внешне был похож на Чилаверта, и штрафные бил. Да не такой уж и «мини» был этот потенциальный преемник великого парагвайца. Весьма габаритный Данило очень недурно смотрелся на юношеском уровне, сильно играл в «Серро-Портеньо». Входил в состав «нуарани» на ЧМ -98 и домашнем Кубке Америки. Но потом как-то перестал прогрессировать.

Хусто Вильяр (1977). Парагвай. «Соль де Америка» 1996-2000.

Так уж вышло, что преемником Чилаверта в сборной Парагвая стал не Таварелли и не Асеваль, а Хусто Вильяр. Лучшие годы Вильяра были впереди, но первые из 120 матчей за сборную Хусто провёл именно в конце девяностых. Невысокий, но крупный, широкоплечий Хусто отличался умением выбирать позицию. Но если было надо, то Вильяр совершал головокружительные броски. Недаром его признавали лучшим то в Парагвае, то в Аргентине, а однажды он получил награду сильнейшего голкипера Южной Америки.

Мигель Миранда (1966). Перу. «Спортинг Кристал» 1988-92, «Университарио» 1992-93, «Депортиво Сипеса» 1993-94, «Депортиво Пескеро» 1994-95, «Хуан Аурич» 1995-96, «Депортиво Мунисипал» 1997, «Шэньян Хайши» 1998-2000, «Депортиво Ванка» 1999.

Девяностые годы — не лучшая пора для перуанского футбола. Этакое безрыбье. Но яркие личности были. Например, Мигель Миранда, который отчаянно трудился в воротах сборной и частенько тащил её на себе. Мигель сменил немало команд. Некоторые были с похожими названиями. Но лучшие отрезки карьеры Миранда провёл в «Спортинг Кристал», с которым трижды выигрывал чемпионат Перу.

Оскар Ибаньес (1967). Аргентина/Перу. «Арсенал Саранди» 1986-92, «Карлос Мануччи» 1993-94, «Депортиво Мунисипал» 1994-95, «Университарио де Депортес» 1992-2002.

В семидесятые годы перуанцы поставили под ружьё аргентинского вратаря Рамона Кирогу. Два раза сыграли на чемпионатах мира, а сборная Аргентины благодаря своему посланцу и вовсе вышла в финал чемпионата мира 1978 года. В девяностые в воротах сборной Перу появился ещё один гражданин Аргентины, который со временем потеснил Миранду. Оскар Ибаньес — крупный, фактурный вратарь, что нечастое явление среди перуанцев. Поэтому его с распростёртыми объятиями приняли в сборную.

А ещё Оскар в некоторой степени наш человек. Его предки по материнской линии — поволжские немцы жили в России и уехали в Южную Америку в двадцатые годы. В испанском языке принято носить двойные фамилии — отцовскую и материнскую. В нашем случае Оскар Ибаньес Ольсман. Ольсман — это переделанное на испанский манер Гольцманн.

Карлос Трукко (1957). Аргентина/Боливия. «Депортиво Кали» 1990-91, «Боливар» 1991-94 и 1995-96, «Пачука» 1994-95, «Крус Асуль» 1996-97.

Ещё один аргентинский ландскнехт. В сборной родной страны Трукко места не нашлось, зато он пригодился боливийцам. Защищал ворота самого популярного клуба страны «Боливара», получил вызов в сборную и помог боливийской команде пробиться на чемпионат мира 1994 года. Карлос удачно сыграл в матче с чемпионами мира немцами — позволил забить себе лишь однажды. Сохранил ворота сухими в игре с корейцами. С испанцами всё же дрогнул. Но четыре гола в трёх встречах — неплохой результат для 37-летнего дебютанта чемпионатов мира.

Тома Н'Коно (1956). Камерун. «Сабадель» 1991-93, «Боливар» 1994-97.

Именно в высокогорной Боливии завершил свою славную карьеру знаменитый африканский вратарь. Не побоялся, отправился в далёкую страну и там три года отыграл за «Боливар», самый популярный клуб страны. Дважды выигрывал чемпионат страны. За эти три года у Тома появилась масса персональных болельщиков

Хосе Франсиско Себальос (1971). Эквадор. «Барселона» (Гуаякиль) 1990-2006.

«Руки Эквадора» — согласитесь оригинальное прозвище среди Котов, Бешеных и Обезьян. Хотя чаще его называли просто Панчо. А ещё Себальос считается лучшим вратарём в истории Эквадора. Сыграл больше всех матчей за сборную, выиграл со своей «Барселоной» три чемпионских титула. Взял Панчо и Кубок Либертадорес, но уже в следующей декаде. Главное то, что этот бесспорно очень сильный вратарь помог сборной Эквадора впервые пробиться на чемпионат мира. Завершив свою славную карьеру, Себальос стал чиновником. Был министром спорта страны, и ныне является губернатором одной из провинций страны, расположенной на экваторе.

Хасинто Эспиноса (1969). Эквадор. «Вальдес» 1991, «Эмелек» 1992 и 1994-96, «Альянса» 1993, «Дельфин» 1993, ЛДУ 1997-2000.

Хасинто появился в сборной раньше Себальоса. Сыграл достаточно много матчей, но при нём эквадорская сборная оставалась весьма заурядной. Возможно, не хватило ему харизмы Панчо. Но на клубном уровне Эспиноса был очень неплох. Подтверждение чему служит несколько чемпионских титулов. Отважился на переход из «Эмелека» в ЛДУ , что тоже смелый поступок.

Рафаэль Дудамель (1973). Венесуэла. «Универсидад Лос Андес» 1989-94, «Атлетико Уила» 1994, «Эль-Вихия» 1994, «Санта-Фе» 1995-97, «Атлетико Сулия» 1997-98, «Кильмес» 1998, «Депортиво Кали» 1998-2001.

Главная звезда венесуэльского футбола тех лет, да и не только. Блестяще играл у себя на родине — 799 минут без гола, в соседней Колумбии, в Аргентине. Прекрасно играл на линии, смело выходил на перехваты и огорчал коллег-вратарей со штрафных и с пенальти. И тянул на себе многострадальную сборную Венесуэлы. Тянул, да не вытянул. Завершив карьеру в 37 лет, Рафаэль сосредоточился на работе тренера. Хотел вытащить её на чемпионат мира (сборная Венесуэлы — единственная из южноамериканских команд не выходившая в финальные стадии), но не судьба. Два четвертьфинала Кубка Америки остаются потолком Дудамеля-тренера.

На этом заканчиваем представление южноамериканских вратарей. Но помимо Южной Америки, есть Америка Северная. Где было тоже немало хороших голкиперов. О них — в следующий раз.