«Реал» Мадрид – «Валенсия»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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17 июня 2020, 18:50

Реал Мадрид

«Королевский клуб» продолжает упорно преследовать «Барселону» в борьбе за чемпионский титул. В первом после карантина туре оба конкурента показали качественный футбол и синхронно победили: «Барса» на выезде одолела «Мальорку» со счетом 4:0, а «сливочные» в родных стенах разобрались с «Эйбаром» (1:3).

В матче текущего тура каталонцы уже оформили три очка, обыграв «Леганес» (2:0). Таким образом , расстояние до конкурента для «Реала» увеличилось к пяти пунктам.

Победа над «Эйбаром» стала для мадридцем лишь продолжением беспроигрышной серии на «Сантьягу Бернабеу». Дома «сливочные» не проиграли в нынешнем чемпионате еще ни одного матча.

В лазарете находятся Лука Йович, Начо и Лукас Васкес. Под вопросом Даниэль Карвахаль и Мариано Диас.

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Валенсия

«Летучие мыши» в минувшем туре разделили очки в дерби с «Леванте» (1:1). Вместе с ничейным результатом против «Алавеса» (1:1) и победой над «Бетисом» (2:1) беспроигрышная серия левантийцев составила уже три матча кряду.

Нужно отметить, что в нынешнем чемпионате играет «Валенсия» крайне нестабильно. Зацепиться за Лигу Чемпионов при такой игре будет крайне сложно, да и за место в Лиге Европе борьба развернулась нешуточная. Сейчас «Валенсия» занимает восьмое место.

На выезде «летучие мыши» играют скорее плохо, чем хорошо. За весь чемпионат на полях соперников одержали только три победы, последняя из них датирована еще декабрем.

Игру пропустят из-за травм Кристиано Пиччини и Эсекиэль Гарай. Под вопросом Хосе Луис Гайя и Габриэль Паулиста.

Статистика

«Реал» выиграл дома в чемпионате 10 из 14 матчей.

В 10 из 14 домашних матчей «Реал» забивал минимум дважды.

В девяти последних домашних матчах «королевского клуба» сыграл прогноз «тотал меньше 4.5».

«Валенсия» проиграла в гостях 7 из 13 матчей в чемпионате.

В 8 из 10 предыдущих гостевых матчей «Валенсия» сыграла ставка «обе забьют».

В 14 из 15 последних очных матчей забивали обе команды.

Прогноз

Прогноз на матч Реал Мадрид – Валенсия.