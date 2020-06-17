«Алавес» — «Реал Сосьедад»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

Алавес
За 28 туров текущего сезона «Алавес» не смог удивить любителей спорта и порадовать поклонников результатом, но небольшой запас очков получил, что позволит спокойно завершить турнир. В активе «славных» по восемь мировых и викторий.
Перед карантином «сине-белые» обыграли «Атлетик» (2:1) и дважды сыграли вничью. В минувшую субботу «уничтожители бобов» открыли летнюю сессию неожиданной осечкой в Барселоне, где уступили последнему «Эспаньолу» (0:2).
Атака басков смогла отличиться всего 29 раз, из которых 11 голов на счету Переса, чье участие в сегодняшней игре пока под вопросом. В лазарете команды из Витории Видаль, Гарсия и Пачеко.
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Реал Сосьедад
Команда из Доностии проводит неплохой сезон и имеет хороший шанс получить путевку в Лигу чемпионов, да и еще может побороться за комплект наград. После 28 матчей «Реал Сосьедад» добыл 14 побед и пять мировых, что принесло 47 баллов.
Атака команды смогла забить в ворота соперников 46 голов, а это третий показатель Ла Лиги. Главным снайпером является Оярсабаль (девять голов).
В первой игре после карантина королевский не смог обыграть «Осасуну» (1:1), на что мы давали прогноз.
Сегодня не смогут выйти на поле Гевара, Сангали и Мугуруса, у которых травмы, а Марино пропустит эту дуэль из-за перебора карточек.
Статистика
«Реал Сосьедад» выиграл 3 из 4 последних очных встреч
«Алавес» пропускал в 8 из 10 последних домашних матчей
«Реал Сосьедад» выиграл 6 из 10 последних выездных матчей
Последняя личная встреча завершилась победой «Реал Сосьедада» (3:0)
Прогноз