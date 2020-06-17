Обзор матчей дня 18 июня от сайта ВсеПроСпорт

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17 июня 2020, 18:54

«Алавес» — «Реал Сосьедад»

«Алавес» решает скромные задачи в нынешнем сезоне и пока преуспевает в этом – команда Аcьера Гаритано находится вне зоны вылета. «Реал Сосьедад» стремится попасть в Лигу Чемпионов и пока находится на четвертом месте, опережая пятый «Хетафе» тольк за счет дополнительных показателей. Ждать ли победы от гостей?

Прогноз на матч Алавес – реал Сосьедад.

«Реал» Мадрид – «Валенсия»

«Реал» ведет борьбу за Лигу Чемпионов с «Барселоной» и пока проигрывает ее – «галактикос» в таблице вторые. Свой матч в текущем туре «Барселона» уже выиграла и расстояние между главными претендентами на титул составляет пять баллов. Сумеет ли «Валенсия» преподнести сюрприз на «Альфредо ди Стефано»?

Прогноз на матч Реал Мадрид – Валенсия.

«Хольштайн» Киль – «Динамо» Дрезден

Практически последний шанс для «Динамо» остаться в борьбе за сохранение прописки во Второй Бундеслиге. В данный момент «динамовцы» замыкают турнирную таблицу и от зоны переходных матчей отстают на пять очков. Сумеет ли аутсайдер нанести поражение «Хольштайну»?

Прогноз на матч Хольштайн Киль – Динамо Дрезден.

«Мидтьюлланд» — «Брондбю»

«Мидтьюлланд» уверенно движется к золотым медалям – «волки» уже долгое время лидируют в таблице и на 11 очков опережают второй «Копенгаген». Что касается «Брондбю», то клуб стремится попасть в зону Лиги Европы, но отстает от нее пока на пять баллов. Сумеют ли гости навязать борьбу фавориту?

Прогноз на матч Мидтьюлланд – Брондбю.

«Боавишта» — «Сетубал»

«Боавишта» умело использует ошибки своих конкурентов в борьбе за выживание и полка не является претендентом на вылет, располагаясь на 10-м месте в таблице. В последнем туре «шашечные» прервали затяжную неудачную серию, сенсационно обыграв в гостях «Брагу», но хватит ли им сил для победы над «Сетубалом»?

Прогноз на матч Боавишта – Сетубал.