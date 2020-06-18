«Севилья» — «Барселона»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 17:12

Севилья

«Севилья» в нынешнем сезоне выглядит очень мощно – под руководством Хулена Лопетеги она удерживает третью строчку в таблице. Тем не менее, претендентом на чемпионство «нервионцев» вряд ли можно считать – от «Реала» они отстают на восемь очков, при этом у «сливочных» есть еще матч в запасе, «Барселоне» уступают 13 пунктов.

В первом матче после перерыва «Севилья» без проблем разобралась с «Бетисом» в дерби – после сухого первого тайма, «нервионцы» прибавили и вырвали победу 2:0 во второй половине встречи. В следующем матче все также удачно складывалось для «Севильи» — до 87-й минуты она вела в счете и контролировала ход матча, но в итоге «Леванте» отыгрался и вырвал ничью 1:1 на своем поле.

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Барселона

«Барселона» традиционно делает ставку на победу во всех турнирах, в которых принимает участие – в Примере команда Кике Сетьена лидирует после 29 туров. Своего главного, и по сути единственного, конкурента в лице «Реала» «сине-гранатовые» опережают на пять очков, но свой матч в текущем туре «сливочные» еще не сыграли, так что серьезным преимуществом это гандикап назвать нельзя.

В первом поединке после карантина «Барселона» уверенно обыграла «Мальорку» — в ворота островитян влетело четыре гола, свои ворота на замке лидер чемпионата сумел удержать. Проблемой для «Барсы» не стал и «Леганес» — победа со счетом 2:0 стала для нее третьей кряду, пока никакого спада после затяжного перерыва в игре команды не наблюдается.

Статистика

В трех последних матчах «Барселона» одержала три победы над «Севильей»

Только в одном из шести последних матчей «Барселона» не пропускала от «Севильи»

Только в одном из шести последних матчей чемпионата «Севилья» забивала менее двух голов

Прогноз

Прогноз на матч Севилья – Барселона.