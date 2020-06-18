«Крылья Советов» — «Ахмат»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 19:16

Крылья Советов

«Крылья Советов» крайне неудачно проводят нынешний сезон – команда Миодрага Божовича к старту 23-го тура подходит на 15-м месте в таблице. Тем не менее, безнадежной ситуация для самарского клуба не является – одна победа может переместить его на несколько позиций вверх.

В последнем туре перед карантином «Крылья Советов» проиграли 0:3 «Тамбову», прервав зарождающуюся серию из двух матчей без поражений.

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Ахмат

«Ахмат» также не оправдывает прогнозов болельщиков – к возобновлению сезона команда Игоря Шалимова походит на последнем месте в таблице. Однако, вся борьба для «волков» еще впереди – сразу три соседа сверху, в том числе и «Крылья Советов», находятся на расстоянии одной победы.

Перед карантином «Ахмат» находился в серьезном кризисе – проиграв 2:3 «Динамо» в последнем туре, он продлил серию без побед до пяти матчей.

Статистика

Только в одном из трех последних матчей «Крылья Советов» проигрывали

Ни в одном из трех последних домашних матчей во всех турнирах «Крылья Советов» не проигрывали

Ни в одном из пяти последних матчей чемпионата «Ахмат» не побеждал – три поражения и две ничьи

Прогноз

Прогноз на матч Крылья Советов – Ахмат.