«Норвич» — «Саутгемптон»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 19:18

Норвич

Победитель Чемпионшипа за 29 туров не сумел адаптироваться в Премьер-Лиге. «Норвич Сити» добыл всего 21 балл и опустился на дно турнирной таблицы. До зоны безопасности расстояние составляет шесть пунктов, которые преодолеть будет чрезвычайно трудно.

Перед большим перерывом «канарейки» проиграли три игры и в одной, неожиданно для всех, переиграли «Лестер» (1:0), который просто недооценил противника. Стоит отметить самую худшую линию атаки в лиге, которая смогла поразить ворота противников всего лишь 25 раз.

Главным снайпером на сегодня является Пукки (11 голов).

В лазарете команды остаются Бирам и Эрнандес.

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Саутгемптон



«Саутгемптон» неплохо стартовал в турнире, при этом показал осмысленный футбол, но вскоре «The Saints» вошли в привычное русло и спустились на 14 место. На сегодня у «святых» 10 побед и четыре ничьи, при второй худшей в Англии линии обороны – 52 пропущенных мяча.

Перед карантином подопечные Ральфа Хазенхюттля выдали серию из четырех поражений в пяти играх, при этом в двух поединках даже не смогли забить. Оборона гостей не лучше, чем у аутсайдера, а главным голеадором «красно-бело-черных» является Ингс (15 голов).

На поле сегодня не выйдет Дженепо.

Статистика

«Норвич» не проигрывал в очных встречах четыре матча подряд

«Саутгемптон» проиграл три выездных матча подряд

В девяти последних матчах «Норвича» было забито не более трех голов

Последняя личная встреча завершилась победой «Саутгемптона» (2:1)

Прогноз

Прогноз на матч Норвич – Саутгемптон.