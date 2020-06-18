«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 19:20

Тоттенхэм

В текущем сезоне Английской Премьер-Лиги «Тоттенхэм» сдал свои позиции, впрочем, шанс зацепиться за место в еврокубках у него еще есть. После 29 туров в активе «Хотспур» 11 викторий и восемь ничьих, что соответствует восьмой позиции, а до сегодняшнего соперника расстояние составляет каких-то четыре балла.

Свой последний матч в АПЛ «лилово-белые» провели 7 марта, когда сыграли вничью с «Бёрнли» (1:1), а через три дня оформили вылет из Лиги чемпионов, уступив «РБ Лейпциг» (0:3).

У лондонской команды пятый показатель по забитым мячам, а главным голеадором команды является Кейн (11 голов).

Сегодня не смогут сыграть Танганга, Парротт и Алли.

Поставить на эту встречу можно в БК Марафон, обзор букмекера по ссылке.

Манчестер Юн

«Манчестер Юнайтед» не смог вступить в борьбу за медали в прошлом сезоне, да и в этом команда зависла между 4 и 6-м местом, что принесет серьезную борьбу в концовке сезона. За 29 игр «красные дьяволы» одержали 12 побед и девять ничьих, а атака « МЮ » смогла забить 44 мяча. Главным снайпером гостей является Рэшфорд (14 голов).

У подопечных Уле Гуннар Сульшера серия матчей без поражений составляет 11 игр подряд, а в последней дуэли «Юнайтед» разгромили ЛАСК (5:0), на что мы давали прогноз.

Сегодня не сможет сыграть Джонс.

Статистика

В 3 из 5 последних матчей в Лондоне выигрывал «Тоттенхэм»

В 6 из 10 последних матчей было забито не менее трех голов

«Шпоры» не выигрывали шесть матчей подряд

Последняя личная встреча завершилась победой «Манчестер Юнайтед» (2:1)

Прогноз

Прогноз на матч Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед.