«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

Тоттенхэм
В текущем сезоне Английской Премьер-Лиги «Тоттенхэм» сдал свои позиции, впрочем, шанс зацепиться за место в еврокубках у него еще есть. После 29 туров в активе «Хотспур» 11 викторий и восемь ничьих, что соответствует восьмой позиции, а до сегодняшнего соперника расстояние составляет каких-то четыре балла.
Свой последний матч в АПЛ «лилово-белые» провели 7 марта, когда сыграли вничью с «Бёрнли» (1:1), а через три дня оформили вылет из Лиги чемпионов, уступив «РБ Лейпциг» (0:3).
У лондонской команды пятый показатель по забитым мячам, а главным голеадором команды является Кейн (11 голов).
Сегодня не смогут сыграть Танганга, Парротт и Алли.
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Манчестер Юн
«Манчестер Юнайтед» не смог вступить в борьбу за медали в прошлом сезоне, да и в этом команда зависла между 4 и 6-м местом, что принесет серьезную борьбу в концовке сезона. За 29 игр «красные дьяволы» одержали 12 побед и девять ничьих, а атака «МЮ» смогла забить 44 мяча. Главным снайпером гостей является Рэшфорд (14 голов).
У подопечных Уле Гуннар Сульшера серия матчей без поражений составляет 11 игр подряд, а в последней дуэли «Юнайтед» разгромили ЛАСК (5:0), на что мы давали прогноз.
Сегодня не сможет сыграть Джонс.
Статистика
В 3 из 5 последних матчей в Лондоне выигрывал «Тоттенхэм»
В 6 из 10 последних матчей было забито не менее трех голов
«Шпоры» не выигрывали шесть матчей подряд
Последняя личная встреча завершилась победой «Манчестер Юнайтед» (2:1)
Прогноз