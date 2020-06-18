Обзор матчей пятницы 30 тура испанской Примеры от сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 19:22

«Гранада» — «Вильярреал»

«Гранада» по-хорошему удивляет в нынешнем сезоне – «насриды» находятся в данный момент на девятом месте в таблице и всерьез претендуют на место в Лиге Европы. «Вильярреал» также сражается за путевку в еврокубки и занимает седьмое место, выиграв два матча кряду после карантина. Добудет ли «желтая субмарина» третью победу кряду?

Прогноз на матч Гранада – Вильярреал.

«Мальорка» — «Леганес»

Поединок аутсайдеров чемпионата – «Леганес» замыкает турнирную таблицу, а «Мальорка» находится на 18-м месте. «Леганес» проиграл в позапрошлом туре не самому мощному «Вальядолиду», был не замечен «Барселоной», так что фаворитом определенно можно выделить «Мальорку», но оправдает ли она этот статус?

Прогноз на матч Мальорка – Леганес.

«Севилья – „Барселона“

Один из самых интересных матчей тура – „Севилья“ неплохо смотрится после карантина, да и в целом третье место в таблице свидетельствует о том, что команда Хулена Лопетеги простым соперником не является. „Барселона“ имеет минимальное преимущество над „Реалом“ и будет сегодня биться только за победу, но возьмет ли три очка фаворит?

Прогноз на матч Севилья – Барселона.