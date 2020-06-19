«Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 15:31

Лейпциг

«Лейпциг» весьма солидно провел первую часть сезона, но во втором круге команда Юлиана Нагельсманна очень много шибалась, выпав из чемпионской гонки досрочно. За два тура до финиша турнира «быки» находятся на третьем месте в таблице с 63 очками, отставая от второй «Боруссии» из Дортмунда на три балла.

Наверняка есть у наставника «Лейпцига» опасения и за третью строчку – «Байер» находится на расстоянии трех очков и готов включиться в борьбу за бронзу. В последнем туре «быки» в очередной раз подарили сопернику очки – на своем поле они не удержали преимущество в два гола над «Фортуной», расписав с соперником ничью 2:2, которая стала для них уже 12-й в сезоне.

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Боруссия Д

«Боруссия» также делала ставку на чемпионство в нынешнем сезоне, но в итоге добиться успеха не смогла. Набравшая ход с приходом Ханса-Дитера Флика «Бавария» сметала всех со своего пути и конкурировать с ней было невозможно. Тем не менее, «шмели» рискуют остаться и без серебра – «Лейпциг» имеет на три балла меньше и уже сегодня может догнать их в таблице.

После того, как судьба чемпионство была решена, «Боруссия» сдала в качестве футбола – две очень скромные, как по счету, так и по качеству футбола, победы со счетом 1:0 над «Гертой» и «Фортуной» свидетельствовали о том, что мотивации у команды Люсьена Фавра осталось не много. Поражение 0:2 от «Майнца» на своем поле окончательно это опасение болельщиков подтвердило.

Статистика

В первом круге команды расписали ничью 3:3

Только в одном из пяти последних матчей команды не обменивались голами

Только в одном из пяти последних матчей «Лейпциг» не пропускал

Только в одном из трех последних выездных матчей «Боруссия» забивала менее двух голов

Прогноз

Прогноз на матч Лейпциг – Боруссия Дортмунд.​