ЦСКА — «Зенит»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 16:09

ЦСКА

Для ЦСКА нынешний сезон складывается пока неудачно – несмотря на все старания, команда Виктора Гончаренко не может пока пробиться в зону Лиги Чемпионов. О борьбе за чемпионство «армейцам» нет смысла даже мечтать – отставание от «Зенита» составляет 14 очков, но отыграть пять баллов у третьего «Краснодара» еще вполне возможно.

После зимнего перерыва ЦСКА успел сыграть всего три матча в чемпионате, ни один из которых не смог выиграть. Две ничьи с «Уралом» (1:1) и «Уфой» (0:0), а также поражение от одного из своих главных конкурентов в борьбе за третье место, «Ростова» (2:3), продлило серию «армейцев» без побед до пяти матчей, также был оформлен вылет из Кубка России от «Спартака».

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Зенит

«Зенит» сумел избежать затяжных кризисов на минувшем отрезке чемпионата и это позволило команде Сергея Семака уйти в отрыв. На фоне ошибающихся регулярно конкурентов питерский клуб выглядел оплотом надежности и к 22 туру обеспечил себе отрыв в девять баллов от второго «Локомотива» — пока гарантий он не дает, но право на ошибку у команды уже есть.

После зимнего перерыва «Зенит» также имел проблемы с результатами, во многом они были обусловлены кадровыми потерями, но ни один из конкурентов этим не воспользовался. В последнем матче перед карантином «Зенит» устроил настоящий погром «Уралу» — «шмели» в Санкт-Петербурге проиграли 1:7, позволив «сине-бело-голубым» записать себе в актив 15-ю победу в сезоне.

Статистика

Только в одном из 14 последних матчей во всех турнирах ЦСКА сумел обыграть «Зенит», потерпел при этом шесть поражений

Ни в одном из пяти последних матчей чемпионата ЦСКА не побеждал – два поражения и три ничьи

Ни в одном из 11 последних матчей чемпионата «Зенит» не проигрывал – восемь побед и три ничьи

Прогноз