«Брайтон» – «Арсенал»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 20:16

Брайтон

«Чайки» не лучшим образом отыграли на последнем отрезке сезона. В целом команда не выигрывала в рамках чемпионата уже девять туров кряду, так что перерыв, возможно, пошел ей на пользу. Пока что после карантина «Брайтон» не играл.

Турнирная ситуация для подопечных Грэма Поттера заставляет цепляться за очки в каждом матчей. Команда находится сейчас на 15-й позиции в таблице, но опережает зону вылета только на два очка.

Что касается игры на родной арене, то после победы над «Борнмутом» (2:0) в конце декабря, «чайки» не побеждали уже в четырех матчах кряду. За этот период они с одинаковым счетом 1:1 сыграли вничью с «Челси», «Астон Виллой» и «Уотфордом», а также уступили «Кристал Пэлас».

Травмирован только Хосе Искьердо.

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Арсенал

«Канониры» уже успели показать себя после карантина в матче с «Манчестер Сити». Причем сделали это не лучшим образом. В матче с «горожанами» лондонский клуб показал очень слабую игру в атаке. «Арсенал» проиграл по ударам со счетом 3:20, причем ни один из них не попал в створ. В итоге заслуженное поражение со счетом 0:3 и дисквалификация основного защитника Давида Луиса.

Кроме бразильца игру с «Брайтоном» также пропустят из-за травм Гранит Джака, Сократис Папастатопулос, Калум Чемберс и Пабло Мари. Под вопросом Седрик Соареш.

На выезде в целом «Арсенал» смотрится скорее плохо, чем хорошо. За весь чемпионат команда добыла только две победы, правда, часто играла вничью. Поражение от «горожан» прервало как раз ничейную выездную серию «канониров» из пяти матчей кряду.

Статистика

В восьми из девяти последних домашних матчей «Брайтона» сыграл прогноз «тотал меньше 2.5».

«Брайтон» выиграл дома только один из восьми последних матчей в АПЛ .

«Арсенал» сыграл вничью на выезде 7 из 12 предыдущих матчей.

Ставка «тотал меньше 2.5» сыграла в четырех из шести последних гостевых матчей «Арсенала».

«Брайтон» не проигрывал «Арсеналу» уже четыре матча кряду – две победы и две ничьи.

Прогноз

Прогноз на матч Брайтон – Арсенал.