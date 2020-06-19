Обзор матчей 33 тура немецкой Бундеслиги от сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 20:21

«Бавария» — «Фрайбург»

Для «Баварии» сезон в Бундеслиге окончен – чемпионство она оформила и теперь спокойно может готовиться к другим турнирам. Что касается «Фрайбурга», то для него наступает самый ответственный отрезок сезона – «грифоны» могут еще попасть в Лигу Европы. Сотворят ли гости сенсацию?

Прогноз на матч Бавария – Фрайбург

«Герта» — «Байер»

«Герта» так и не смогла включиться в гонку за Лигой Европы и в последних двух турах мотивации у нее будет минимум. «Байер» ведет жесткую борьбу за место в Лиге Чемпионов и в последних двух турах ему нужны только победы, нот по силам ли «фармацевтам» замахнуться на максимальный результат?

Прогноз на матч Герта – Байер.

«Кельн» — «Айнтрахт»

«Кельн» сумел справиться со своей главной задачей, сохранив прописку в Бундеслиге и теперь спокойно может доиграть чемпионат. У «Айнтрахта» остались минимальные шансы на Лигу Европы, но для этого «орлам» нужно выиграть два оставшихся матча и ждать ошибок конкурентов. Кто сегодня окажется сильнее?

Прогноз на матч Кельн – Айнтрахт.

«Майнц» — «Вердер»

Самая настоящая битва за выживание – «Майнц» находится на 15-м месте, а «Вердер» в таблице 17-й, но команды разделяет всего шесть баллов. В последнем туре «Майнц» выдал невероятный матч против дортмундской «Боруссии», обыграв «шмелей» на их поле. По силам ли «карнавальщикам» разобраться и с «Вердером»?

Прогноз на матч Майнц – Вердер.

«Падерборн» — «Боруссия» Менхенгладбах

Для «Падерборна» сезон окончен, он официально покидает Бундеслигу. Что касается «Боруссии», то ей предстоит жаркая схватка с «Байером» за четвертую строчку, в которой пока «жеребята» сопернику проигрывают. Сокрушит ли «Боруссия» обескровленного аутсайдера?

Прогноз на матч Падерборн – Боруссия Менхенгладбах.

«Лейпциг» — «Боруссия» Дортмунд

Схватка за второе место – пока «быки» от «шмелей» отстают в таблице на три балла, но все исправить могут уже сегодня. «Боруссия» в последнем туре показала, что мотивации у нее осталось не так много, да и сам «Лейпциг» очки теряет регулярно. Что покажут команды в центральном матче тура?

Прогноз на матч Лейпциг – Боруссия Дортмунд.

«Фортуна» — «Аугсбург»

«Фортуна» ведет борьбу за сохранение прописки в Бундеслиге – достать 15-й «Майнц» будет крайне проблематично, учитывая отставание в пять баллов, но застолбить со собой место в плей-офф хозяева явно будут стремиться. «Аугсбург» находится на приличном отдалении от опасной зоны, но расслабится ли он сегодня?

Прогноз на матч Фортуна – Аугсбург.

«Хоффенхайм» — «Унион»

«Хоффенхайм» сумел прибавить на финише сезона и сейчас ведет борьбу за Лигу Европы. за два тура до финиша «деревенские» находятся на седьмом месте и только за счет дополнительных показателей отстают от шестого «Вольфсбурга». «Унион» сохранил прописку в Бундеслиге и сегодня может расслабиться, но воспользуются ли этим хозяева?

Прогноз на матч Хоффенхайм – Унион.

«Шальке» — «Вольфсбург»

«Шальке» провалился в серьезный кризис на старте второго круга и не может выбраться из него до сих пор, вылет команде Дэвида Вагнера не грозит, так что вряд ли стоит ждать от «горняков» возрождения. «Вольфсбург» является фаворитом матче и будет сегодня максимально мотивирован, но добьются ли «волки» своего?

Прогноз на матч Шальке – Вольфсбург.