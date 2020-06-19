Анонс матчей 30 тура испанской Примеры от сайта ВсеПроСпорт

1592588275

вчера, 20:37

«Эспаньол» — «Леванте»

«Эспаньол» все еще находится в зоне вылета, но не в безнадежном положении – от спасительного 17-го места его отделяет всего три балла. «Леванте» комфортно себя чувствует в середине таблицы и не проигрывает в трех матча кряду, но удастся ли «лягушкам» продлить эту серию?

Прогноз на матч Эспаньол – Леванте.

«Атлетик» — «Бетис»

От каждой из команды болельщики наверняка ждали большего в нынешнем сезоне, но все же у «Атлетика» есть еще шанс реабилитироваться – баски вышли в финал Кубка. «Бетис» обитает на 14-м месте в таблице и после карантина еще не побеждал – ждать ли его победы сегодня?

Прогноз на матч Атлетик – Бетис.

«Хетафе» — «Эйбар»

«Хетафе» все еще является претендентом на место в Лиге Чемпионов, но в последних поединках дела у «синих» шли не лучшим образом – один балл в двух матчах вряд ли можно считать успехом. «Эйбар» находится неподалеку от зоны вылета и также не побеждает на протяжении четырех матчей – так чьей же серии придет конец?

Прогноз на матч Хетафе – Эйбар.

«Атлетико» — «Вальядолид»

«Атлетико» воспользовался осечками конкурентов и за счет двух уверенных побед в последних турах выбрался на четвертое место. «Вальядолид» также стартовал после паузы уверенно, набрав четыре балла в поединках с «Леганесом» и «Сельтой» — удастся ли аутсайдеру продлить серию?

Прогноз на матч Атлетико – Вальядолид.