Анонс 30 тура английской Премьер-Лиги от сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 20:40

«Уотфорд» — «Лестер»

«Лестер» великолепной проводит сезон, находясь на третьей строчке в таблице. От четвертого «Челси» «лисы» отрываются на пять очков и явно могут позволить себе особо не переживать в ближайших турах. «Уотфорд» находится на самом краю пропасти и в первом круге «Лестеру» проиграл – ждать лит очередной победы «лис»?

Прогноз на матч Уотфорд – Лестер.

«Брайтон» — «Арсенал»

«Арсенал» в первом туре после карантина был разгромлен в одну калитку «Манчестер Сити», что не позволило ему подняться выше девятого места в таблице. «Брайтон» пока идет в таблице 15-м, но от зоны вылета отрывается всего на два балла, имея при этом серию из девяти матчей без побед. Возьмет ли свое фаворит?

Прогноз на матч Брайтон – Арсенал.

«Вест Хэм» — «Вулверхэмптон»

«Вест Хэм» имеет очень солидный состав, но болтается неподалеку от зоны вылета, потерпев три поражения в последних четырех матчах. «Вулверхэмптон» преследует совсем другие цели и ведет борьбу за еврокубки, отставая от зоны Лиги Европы на два очка. Смогут ли «молотобойцы» дать бой сопернику?

Прогноз на матч Вест Хэм – Вулверхэмптон.

«Борнмут» — «Кристал Пэлас»

«Борнмут» успеха пока не имеет в чемпионате – сражаются «вишни» за прописку в Премьер-Лиге. Что касается «Кристал Пэлас», то ему удалось забраться на 11-е место в таблице и пока он может чувствовать себя уверенно. В первом круге «орлы» обыграли «Борнмут», но чего ждать от них сегодня?

Прогноз на матч Борнмут – Кристал Пэлас.