Обзор матчей 23 тура российской Премьер-Лиги

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вчера, 20:41

«Урал» — «Рубин»

«Урал» в целом неплохо проводит сезон и находится на 10-м месте в таблице, но плотность в нижней ее части слишком высока – от зоны вылета «шмелей» отделяет всего три очка. «Рубин» находится еще ниже, на 14-м месте, и имеет на два балла меньше. В первом круге команды расписали нулевую ничью, но чего ждать от встречи сегодня?

Прогноз на матч Урал – Рубин.

«Арсенал» — «Спартак»

«Спартак» проводит далеко не лучший свой сезон и по итогам 22 туров занимает лишь восьмое место в таблице. Побороться за путевку в Лигу Европы «красно-белым» будет очень сложно, учитывая отставание в восемь очков от ЦСКА , но предпринимать попытки догнать «армейцев» команда Доменико Тедеско безусловно будет. Как закончится поединок?

Прогноз на матч Арсенал – Спартак.

ЦСКА – «Зенит»

Безусловно, центральный матч тура. «Зенит» удерживает лидерство в чемпионате и пока ему ничего не угрожает – второй «Локомотив» находится на расстоянии девяти очков. ЦСКА стремится попасть в Лигу Чемпионов, но от третьего «Краснодара» «армейцы» отстали уже на пять баллов. Сумеет ли «Зенит» оправдать статус фаворита?