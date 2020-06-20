«Реал Сосьедад» – «Реал Мадрид»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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20 июня 2020, 17:48

Реал Сосьедад

«Бело-синие» в минувшем туре проиграли в дерби «Алавесу» со счетом 0:2. Причем поражение баски потерпели заслужено, попав всего раз в створ ворот за весь матч. Ранее, в первом после карантинного перерыва туре, «Реал Сосьедад» не смог переиграть дома «Осасуну» (1:1), причем не намного лучше выглядел в атаке.

Один набранный в этих матчах балл ухудшил турнирное положение басков и их шансы заодно побороться за место в Лиге чемпионов. Команда опустилась на шестое место, но уступает четвертой позиции только два пункта.

Нужно все же отметить, что домашние матчи «Реал Сосьедад» проводит на порядок сильнее, чем выездные. В родных стенах баски не проигрывают уже пять кряду матчей, добившись в четырех из них максимального результата.

Главной кадровой проблемой для команды будет дисквалификация основного защитника Хосеба Сальдуа. Из-за травм матч пропустят Андер Барренечеа, Лука Сангалли и Асьер Ильярраменди. Под вопросом Мартин Эдегор, Андер Гевара

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Реал Мадрид

Мадридский «Реал» продолжает вести борьбу с «Барселоной» на чемпионский титул. В минувшем туре «королевский клуб» без особых проблем разобрался с «Валенсией», отгрузив «летучим мышам» три безответных гола. Это уже вторая кряду победа мадридцев после карантинного перерыва, причем туром ранее подопечные Зинедина Зидана тоже отправили в ворота «Эйбара» три гола (3:1).

Тем не менее, «Барселона» тоже выиграла оба матча после паузы, и перед предстоящим туром опережала «Реал» на два очка.

Надо отметить, что оба предыдущих матча «королевский клуб» играл дома. На выезде в двух последних поединках «Реал» уступил «Леванте» (0:1) и «Бетису» (1:2).

Из-за травм не сыграют Иско, Лука Йович, Лукас Васкес и Начо.

Статистика

«Реал Сосьедад» проиграл дома только один из девяти последних матчей.

«Реал Сосьедад» забивал в каждом из 14 домашних матчей в нынешнем чемпионате.

«Реал» Мадрид выиграл на выезде 7 из 14 матчей в нынешнем чемпионате.

В 9 из 12 последних гостевых матчей «королевского клуба» сыграл прогноз «обе забьют – нет».

«Реал» Мадрид обыграл «Сосьедад» в 8 из 10 последних очных матчей в Примере.

В пяти из шести последних очных матчей сыграла ставка «тотал больше 2.5».

Прогноз

Прогноз на матч Реал Сосьедад – Реал Мадрид.