«Астон Вилла» — «Челси»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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20 июня 2020, 17:52

Астон Вилла

В первой игре после длительной паузы «Астон Вилла» выглядела очень здорово и по статистическим данным переиграла «Шеффилд Юнайтед», но финальный свисток зафиксировал счет 0:0, на что мы давали прогноз.

«Вилла» прервала свою серию поражений и один балл уступает группе команд с 16 по 18 место. Всего у хозяев семь побед и худшая линия обороны – 56 пропущенных. Главным снайпером команды является Грилиш (семь голов).

В сегодняшней игре не смогут сыграть Гильбер, Уэсли, Хитон и Энгельс.

Поставить на эту встречу можно в БК Марафон, обзор букмекера по ссылке.

Челси

«Челси» проведет первый поединок после длительного карантина. После 29 туров в активе столичной команды 14 побед и шесть мировых, что принесло ей 48 баллов и четвертое место в зоне Лиги чемпионов.

После домашнего поражения от «Манчестер Юнайтед», «пенсионеры» выиграли 2 из 3 матчей – у «Тоттенхэма» (2:1) и «Эвертона» (4:0). У «синих» четвертый показатель в линии атаки (51 гол), а главным снайпером команды является Абрахам (13 мячей).

В сегодняшней игре не смогут принять участие Ван Гинкел, Томори и Хадсон-Одои из-за повреждений, а у Жоржинью перебор желтых карточек.

Статистика

«Астон Вилла» не выигрывает шесть матчей подряд

«Челси» выиграл пять очных матчей подряд

В пяти последних очных поединках Лондон не забивал меньше двух мячей

Последняя очная встреча завершилась победой «Челси» (2:1)

Прогноз на матч Астон Вилла – Челси.