«Эвертон» — «Ливерпуль»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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20 июня 2020, 17:53

Эвертон

«Эвертон» второй год проводит по одному сценарию. После 29 туров «ириски» смогли одержать 10 побед и семь мировых, которые принесли 37 очков и 12 место в плотной группе середняков АПЛ . Самым слабым звеном «синих» является линия обороны – 46 пропущенных голов, что является худшим показателем в ТОП-12.

Перед большим перерывом «скаузеры» выдали серию неудачных игр, а 8 марта разгромно уступили «Челси» (0:4), на что мы давали прогноз. Несмотря на длительный перерыв, в составе мерсисайдцев шесть травмированных, среди которых Гбамен, Делф, Мина и Тосун.

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Ливерпуль

Долгих три месяца «Ливерпуль» ждал этот момент, когда сможет официально оформить звание чемпиона Английской Премьер-Лиги сезона-2019/20. В этом турнире подопечные Юргена Клоппа это заслужили, а сама виктория войдет не только, как досрочная, а добытая в самом продолжительном по времени турнире.

После 29 туров в активе «красных» 27 побед и всего одно поражение от «Уотфорда» 29 февраля со сетом 0:3. Последний официальный матч «редс» провели 7 марта, когда обыграли «Борнмут» (2:1).

Главным голеадором команды является Салах (16 голов).

Сегодня не сыграют Адриан, Клайн и Шакири.

Статистика

«Ливерпуль» не проигрывал в личных встречах с 2010 года

В шести последних матчах «красные» выигрывали с разницей не менее одного мяча

«Ливерпуль» забивает в гостях 1,9 гола в среднем

Последняя личная встреча завершилась победой «Ливерпуля» (1:0)

Прогноз на матч Эвертон – Ливерпуль.