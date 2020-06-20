Анонс матчей 30 тура чемпионата Испании по футболу от сайта ВсеПроСпорт

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20 июня 2020, 17:55

«Сельта» — «Алавес»

«Сельта» сражается за сохранение прописки в Примере и пока в зону вылета не провалилась – «небесные» находятся на 17-м месте в таблице. «Алавес» более успешен в чемпионате и занимает 12-е место в таблице, отрываясь от зоны вылета уже на девять баллов. В последнем туре «Алавес» обыграл «Реал Сосьедад», но сумеет ли он справиться и с «Сельтой»?

Прогноз на матч Сельта – Алавес.

«Валенсия» — «Оасасуна»

«Валенсия» пока далека от своей оптимальной формы – в двух поединках после карантина «летучие мыши» взяли всего один балл. Пока «Валенсия» в таблице восьмая и на финиш в зоне Лиги Чемпионов ей вряд ли стоит рассчитывать, учитывая отставание в шесть баллов от «Атлетико». Сумеет ли «Валенсия» обыграть сегодня «Осасуну» и прервать неудачную серию?

Прогноз на матч Валенсия – Осасуна.

«Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид

«Реал Сосьедад» солидно проводит сезон и борется за путевку в Лигу Чемпионов, но неудачи в последних поединках отбросили команду на шестое место в таблице. Тем не менее, вернуться на четвертое место «бело-голубые» могут уже сегодня, от «Атлетико» они отстают на два очка. «Реал» выиграл оба матча после карантина, но ждать ли успеха «галактикос» и сегодня?

Прогноз на матч Реал Сосьедад – Реал Мадрид.