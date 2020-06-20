Анонс матчей 23 тура российской Премьер-Лиги от сайта ВсеПроСпорт

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20 июня 2020, 18:02

«Уфа» — «Тамбов»

«Уфа» решает свои вопросы в чемпионате и находится на 10-м месте в таблице, имея отрыв в четыре очка от зоны вылета. Очевидно, что такой скромный гандикап ничего «горожанам» не гарантирует, поэтому в поединке с таким соперником, как «Тамбов» навреняка они играть будут только на победу, но решат ли эту задачу?

Прогноз на матч Уфа – Тамбов.

«Локомотив» — «Оренбург»

«Локомотив» выбился на второе место в таблице, но «железнодорожникам» придется еще отстоять его у «Краснодара», да и «Ростов» с ЦСКА в состоянии еще прибавить. «Оренбург» проваливает сезон и качественного футбола не показывает, в Москве против «Локо» он никогда очков не брал, но продолжится ли традиция сегодня?

Прогноз на матч Локомотив – Оренбург.

«Краснодар» — «Динамо»

«Краснодар» явно рассчитывать побороться за второе место и попасть в Лигу Чемпионов напрямую, но пока команда Мурада Мусаева в таблице третья. Что касается «Динамо», то клуб также имеет виды на еврокубки, но в данном случае речь идет лишь о Лиге Европы. «Краснодар» не проигрывает «Динамо» в восьми матчах кряду, но по силам ли гостям положить конец этой серии?

Прогноз на матч Краснодар – Динамо.