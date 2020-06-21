«Лечче» — «Милан»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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21 июня 2020, 15:03

Милан

«Милан» также не оправдывает прогнозов болельщиков — команда Стефано Пиоли в данный момент не находится даже в зоне Лиги Европы. С 36 очками «россонери» занимают девятую строчку и побороться за Лигу Европы вполне еще способны – шестой «Наполи» имеет всего на три балла больше, но на это место также еще претендуют «Парма» и «Верона».

Что касается борьбы за четвертое место, то тут для «Милана» без шансов — «Аталанта» имеет на 12 баллов больше и при этом показывает куда более качественный футбол. первый матч после карантина «Милан» уже успел сыграть – в ответном поединке Кубка «россонери» отстояли нулевую ничью с «Ювентусом», которая вывела финал «старую синьору».

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Статистика

Ни в одном из последних семи матчей «Лечче» не обыгрывал «Милан» — четыре поражения и три ничьи

Только в одном из семи последних матчей «Милан» забивал больше одного гола

Только в одном из пяти последних выездных матчей «Милан» пропускал больше одного гола

Прогноз

Прогноз на матч Лечче – Милан.