«Болонья» — «Ювентус»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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21 июня 2020, 15:05

Болонья

«Болонья» в целом проводит неплохой сезон – серьезных задач перед собой команда Синиши Михайловича не ставила, а с сохранением прописки в Серии А она проблем пока не имеет. К 27 туру «россоблу» подходит на 10-м месте в таблице с 34 очками в активе, от зоны вылета имеется отрыв в девять баллов, который пока позволяет команде чувствовать себя уверенно.

Тем не менее, перед карантином «Болонья» показывала не лучший футбол – после серии из четырех матчей без поражений ее вновь «заштормило». Серия неудач началась в 24 туре – нас воем поле «россоблу» со счетом 0:3 уступили «Дженоа». Затем «Болонья» расписала ничью 1:1 с «Удинезе» и проиграла 0:2 «Лацио», так что перерыв наверняка пошел ей на пользу.

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Ювентус

«Ювентус» традиционно считается главным претендентом на скудетто и пока это звание оправдывает, лидируя в таблице. Тем не менее, легко жизни на оставшейся дистанции турнира команде Маурицио Сарри вряд ли стоит ждать – второй «Лацио» имеет всего на одно очко меньше, так что уступить пьедестал «старая синьора» может уже по итогам текущего тура.

На неделе «Ювентус» лишился возможности выиграть очередной трофей – зимой он уже проиграл «Лацио» Суперкубок Италии, а «Наполи» оставил команду и без Кубка. В финале турнира «Ювентус» так и не смог поразить ворота неаполитанцев, а затем в серии пенальти сопернику проиграл, серьезно разочаровав болельщиков.

Статистика

В восьми последних матчах «Болонья» потерпела восемь поражений от «Ювентуса»

Ни в одном из трех последних матчей «Болонья» не побеждала – два поражения и ничья

«Ювентус» выиграл последние три матча в чемпионате

Прогноз

Прогноз на матч Болонья – Ювентус.