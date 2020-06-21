Анонс ставок дня 22 июня от сайта ВсеПроСпорт

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21 июня 2020, 17:45

«Манчестер Сити» — «Бернли»

«Манчестер Сити» уже не имеет реальных шансов на чемпионство, но «горожанам» еще предстоит защитить второе место, на которое также претендует «Лестер». «Бернли», в свою очередь, находится на 11-м месте в таблице и уже на 12 очков отрывается от зоны вылета, не проигрывая в последних пяти встречах, но продолжится ли серия и сегодня?

Прогноз на матч Манчестер Сити – Бернли.

«Вильярреал» — «Севилья»

«Вильярреал» выиграл все три матча после перерыва, но не показал выдающегося футбола. «Севилья», наоборот, была хороша в каждом из поединков, но в двух последних не смогла добыть побед. В первом круге «Вильярреал» обыграл «Севилью», но сумеют ли «нервионцы» отомстить?

Прогноз на матч Вильярреал – Севилья.

«Леганес» — «Гранада»

«Леганес» застрял в зоне вылета и с каждым туром его шансы на спасение уменьшаются. «Гранада» неплохо проводит сезон и если сумеет добавить, то вполне может побороться и за еврокубки, но по силам ли гостям сегодня зацепиться за все три очка?

Прогноз на матч Леганес – Гранада.

«Лечче» — «Милан»

«Милан» неудачно проводит сезон и шансов пробиться в Лигу Чемпионов у него практически нет – пока «россонери» лишь девятые в таблице. «Лечче» находится в зоне вылета, но выбраться оттуда «желто-красные» могут уже сегодня, для этого им будет достаточно даже ничьей. Возможна ли сенсация?

Прогноз на матч Лечче – Милан.

«Болонья» — «Ювентус»

«Ювентус» на прошлой неделе проиграл финал Кубка Италии, уступив трофей «Наполи». В Серии А у «старой синьоры» нет серьезного гандикапа, поэтому времени на то, чтобы перевести дух нет. «Болонья» в нынешнем сезоне не показывает выдающегося футбола и не побеждает в трех матчах кряду, но суждено ли будет этой серии сегодня продлиться?

Прогноз на матч Болонья – Ювентус.