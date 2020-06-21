10 вещей, которые узнали о «Локомотиве» Николича

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21 июня 2020, 19:52

Протест фанатов, три удаления и пенальти – «Соккер.ру» резюмирует удивительный матч.

1. Тактическая схема не поменялась

Наверное, хотелось сыграть неординарно, но не получилось в силу обстоятельств. Юрий Павлович в чемпионате пытался экспериментировать – формально «Локомотив» в РПЛ применил десять разных формаций, однако была основная модель игры. Именно ее сегодня использовал Николич, ведь его «4-2-3-1» мало чем отличались от тех, что предлагал Семин. Даже роли Эдера и Крыховяка не поменялись, хотя могли в первом тайме.

2. Главная идея – смена позиций впереди

«Локомотив» — команда с жесткой тактической сеткой, твердые, как кристалл. Поэтому существенно изменить ее без новичков сложно, зато можно применить примерно тот же стиль, что Семак вчера – структурно строгий «Зенит» за счет смены позиций в атаке получил разгром над ЦСКА . Жемалетдинов, Крыховяк, Алексей Миранчук, Мариу и Эдер часто меняли позиции. Как показал результат – правильное решение, но затем карты спутало удаление.

3. Миранчук не хочет играть за «Локомотив»

Долго не хочет. Миранчук работал, словно танцевала барышня на выданье на балу – чтобы запомниться кавалерам. Алексей забил красивый и важный мяч хлестким ударом, хорошо двигался, умно связывал игру и даже прессинговал. Если старенькому Смолову найдут клуб в топ-5, как «Локомотив» планирует, то Алексей Миранчук тоже перейдет в зарубежную команду. Парень хорошо думает, нормально двигается и играет так, словно пытается понравиться покупателям. Правильно делает, хотя без Алексея москвичи станут слабее, ведь забил гол и заработал пенальти.

4. Увидели другую игру полуфлангами

Семин читал умные современные книги о футболе. Ощущения, что его тактика была олдскульной, не было. Однако порой «Локомотив» скатывался в предсказуемый фланговый футбол. А поскольку края не всегда готовы к ярким матчам – не побеждали или показывали скучный футбол. Сегодня было заметно, что изменились позиции Алексея Миранчука и Жоау Мариу на полуфлангах. И принимали там мяч, и пасовали оттуда. До перерыва, ведь накануне отдыха случилось важное событие…

5. Футболистов захлестнуло желание бороться

«Локомотив» вступал в борьбу слишком активно – примерно как юноши из «Ростова» на первых минутах игры в Сочи. Желание доказать, что готовы драться, было настолько большим, что Жемалетдинов перед перерывом пошел в грубый подкат. Рифат был одним из лучших у «Локомотива» до перерыва, Николич придумал ему роль второго форварда, но переусердствовал. Задел ногу Шахова, это желтая карточка, которая стала второй. Подставил команду, перестарался в эпизоде, где жесткий подкат был лишним.

6. «Локомотив» по-прежнему держит удар

Как же грамотно защитники на последних секундах поймали соперника в искусственный офсайд! Зато удаление позволило проверить «железнодорожников» без мяча. И вот в этой фазе они ровно такие, как были при Семине. Немного медлительные, немного жесткие, с низкой линией защиты, с не лучшей игрой флангами в защите. «Локомотив» перешел в глухую оборону после перерыва – играл по счету, причем настолько явно, что даже после ответной красной карточки понадобилось время, чтобы фактор перешел к атакам.

7. Мариу старается, но в концовке насмешил

Не забывайте, что «Локомотиву» нужна прямая путевка в Лигу чемпионов – это гарантия роскошных премиальных от УЕФА . Следовательно, очень важно, чтобы все футболисты, что точно покидают – как Жоау Мариу, или могут покинуть «Локомотив» — из тех, кто вышел сегодня в основе, это Рыбус, Эдер и Алексей Миранчук, отработали концовку чемпионата на пределе. Португалец не всегда хорош, но сегодня сыграл добротный матч. Поскольку Николич решил проверить заодно и выносливость своих игроков, то чемпион Европы еще и в защите поработал – в прессинге. А вот на точный удар по пустым воротам меткости в концовке не хватило – выход один на один не реализовал, шлепнул в перекладину.

8. «Локомотиву» срочно нужен нападающий

Только не второй Шкулетич, а кто-то с наглостью Сычева на лучших отрезках Дмитрия в «Локомотиве». Семин просил нападающего, ему привезли Джорджевича в качестве гуманитарной помощи от «Зенита», но Лука быстро травмировался, оказавшись в лазарете вместе со стариной Фарфаном – вариантов стало меньше. Зимой Смолов улетел в Виго – остался один Эдер. И португалец не Зе Луиш или Дзюба, то есть не выигрывает столько борьбы и не настолько умно сбрасывает мяч группе атаки. Николич должен настаивать на подписании центрального форварда, Эдер – игрок ротации с немаленькой зарплатой, который с пенальти в створ не попал.

9. Сухина по-прежнему работает на москвичей

Мурило положил руки на плечи сопернику в атаке, это фол – арбитр разобрался после просмотра повтора. Уже после этого фола в борьбе Крыховяк высоко выставил ногу, но Мишкич в падении сбил поляка. Это пенальти, ведь Гжегож успел согнуть ногу, вот только судья зачем-то поспешил показать вторую желтую игроку «Оренбурга», которую отменить уже не мог. Почему не посмотрел повтор до карточки, не увидев в фоле грубости? Вопросы к Васильеву, который подарил «Локомотиву» равенство по игрокам за эпизод, где в атаке сфолили именно москвичи. Бредовая ситуация – редчайшее удаление за фол, который отменили, но хозяевам таким странным образом помогли.

10. Футболисты поддержали нового тренера

Иначе быть не могло, пусть вряд ли все игроки в восторге от решения убрать Семина. Профессионализм футболисты продемонстрировали, ведь было заметно, что «Локомотив» заряжен на победу и, хотя «Оренбург» — крепкий соперник, в равных составах москвичи не провалились, просели только при игре 10 на 11 до второй красной карточки. Игроки поддержали Николича, а вот не все фанаты поддержали «Локомотив». Понятно недовольство фанатов, что между двумя сторонами – Мещеряковым и Кикнадзе против Семина, выбрали Юрия Павловича. Они имеют право высказывать мнение и недовольство, ведь платят деньги за посещение матчей или тратят собственное время на клуб. Но недовольство нельзя переадресовывать на Николича – тренер не виноват.

И если будет работать толково, то сможет сгладить впечатление от некрасивого расставания с легендой «Локомотива». Сегодня тактика Николича мало чем отличалась от схемы Семиным, что было ожидаемым. Посмотрим на нового наставника против более сложных соперников, хотя не верьте в атакующий стиль – серб и близко не адепт открытого футбола. «Железнодорожники» были и останутся командой, что собирает очки, а не рискует ради красоты. Например, если бы Алексей Миранчук вовремя не забил, то могли завершить матч нулевой ничьей. Хотя сама игра была жаркой – три удаления, отмена пенальти, удар в перекладину пустых ворот и пенальти в добавленное время с ударом Эдера в небеса.