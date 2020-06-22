«Лестер» — «Брайтон»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 18:56

Лестер

В текущем сезоне «Лестер» выглядит очень привлекательно. Команда играет в осмысленный футбол, что можно занести в актив Брендану Роджерсу, который за год смог вывести команду на первые позиции АПЛ .

На сегодняшний день «лисы» на шесть пунктов уступают «Манчестер Сити», при этом опережают ближайшего преследователя на три балла. Перед большим перерывом «синие» потерпели два необязательных поражения, что и позволило « МС » уйти в небольшой отрыв.

У «сити» вторая по качеству линия обороны, а атака отличилась 59 раз. Главным снайпером команды и всей лиги остается Варди (19 голов).

В сегодняшнем матче не смогут выйти на поле Амартей, Перейра и Прат.

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Брайтон

«Брайтон» повторяет свой прошлогодний путь, когда с трудом удержался в Премьер-Лиге. После 30 туров в активе «альбиона» семь викторий и 11 ничьих, при отрицательных показателях забитых и пропущенных голов.

Перед карантином «чайки» выдали серию без побед, которую завершили 8 марта ничьей с «Вулверхэмптоном» (0:0). После большого перерыва гости стартовали с сенсационной победы над «Арсеналом» (2:1), на что мало кто мог дать прогноз. Эту блестящую и волевую победу команда одержала благодаря точным ударам Данка и Мопе.

Из потерь у команды только Искердо и Альсате.

Статистика

«Лестер» выиграл 4 из 5 последних очных матчей

«Брайтон» смог выиграть только 1 из 10 последних выездных поединков

«Лисы» не пропускали в двух домашних играхах подряд

Последняя личная встреча завершилась победой «Лестера» (2:0)

Прогноз

Прогноз на матч Лестер – Брайтон.