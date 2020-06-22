«Лестер» — «Брайтон»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

Лестер
В текущем сезоне «Лестер» выглядит очень привлекательно. Команда играет в осмысленный футбол, что можно занести в актив Брендану Роджерсу, который за год смог вывести команду на первые позиции АПЛ.
На сегодняшний день «лисы» на шесть пунктов уступают «Манчестер Сити», при этом опережают ближайшего преследователя на три балла. Перед большим перерывом «синие» потерпели два необязательных поражения, что и позволило «МС» уйти в небольшой отрыв.
У «сити» вторая по качеству линия обороны, а атака отличилась 59 раз. Главным снайпером команды и всей лиги остается Варди (19 голов).
В сегодняшнем матче не смогут выйти на поле Амартей, Перейра и Прат.
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Брайтон
«Брайтон» повторяет свой прошлогодний путь, когда с трудом удержался в Премьер-Лиге. После 30 туров в активе «альбиона» семь викторий и 11 ничьих, при отрицательных показателях забитых и пропущенных голов.
Перед карантином «чайки» выдали серию без побед, которую завершили 8 марта ничьей с «Вулверхэмптоном» (0:0). После большого перерыва гости стартовали с сенсационной победы над «Арсеналом» (2:1), на что мало кто мог дать прогноз. Эту блестящую и волевую победу команда одержала благодаря точным ударам Данка и Мопе.
Из потерь у команды только Искердо и Альсате.
Статистика
«Лестер» выиграл 4 из 5 последних очных матчей
«Брайтон» смог выиграть только 1 из 10 последних выездных поединков
«Лисы» не пропускали в двух домашних играхах подряд
Последняя личная встреча завершилась победой «Лестера» (2:0)
Прогноз