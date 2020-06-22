«Барселона» — «Атлетик»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 18:58

Барселона

В воскресенье «Барселона» потеряла первую позицию в турнирной таблице, что может стоить им очередного чемпионского звания. После пятничной ничьи с «Севильей» (0:0), каталонский клуб записал в актив 20 викторий и пять мировых, что принесло 65 баллов, как и у главного конкурента, который обошел «сине-гранатовых» по личным встречам.

Главным козырем подопечных Кике Сетьена остается атака, которая отгрузила соперникам 69 голов, из которых 21 на счету Месси. После большой паузы, кроме матча в Севильи, «блаугранас» одержали две победы – над «Мальоркой» (4:0) и «Легансом» (2:0).

В лазарете чемпиона Дембеле, Роберто и Де Йонг, а Бускетс пропустит матч из-за перебора карточек.

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Атлетик Б

«Атлетик» некоторое время провел в первой пятерке Ла Лиги, но затем серия неудачных матчей отправила команду на привычное место в середине турнирной таблицы. После 30 туров у «красно-белых» 10 побед и 12 мировых, которые принесли 42 очка, что на пять меньше, чем у команд из зоны еврокубков.

После карантина «львы» идут без поражений – две ничьи и победа над «Бетисом» (1:0) в минувшую субботу, на что мы давали прогноз. Стоит отметить линию обороны басков, которая пропустила всего 26 голов, а это меньше, чем у сегодняшнего соперника.

Травмированных у гостей нет, а матч пропустит только Бершиш из-за перебора карточек.

Статистика

«Барселона» не выигрывала у сегодняшнего соперника четыре матча подряд

В 8 из 10 последних очных матчей было забито меньше трех голов

«Атлетик» не проигрывал в 7 из 10 последних выездных матчей

Последняя личная встреча завершилась победой «Атлетика» (1:0)

Прогноз

Прогноз на матч Барселона – Атлетик.