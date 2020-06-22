«Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 18:59

Тоттенхэм

Жозе Моуринью не подвел в первой игре после перерыва и наш прогноз на поединок с « МЮ » (1:1) уверенно прошел. На сегодняшний день «шпоры» добыли 11 побед и девять ничьих, что принесло 42 балла. Такой промежуточный итог дает надежду на место в еврокубках.

Стоит отметить линию атаки «Тоттенхэма», которая смогла забить 48 голов, что является пятым результатом в АПЛ . Главным бомбардиром команды является Кейн (11 голов), который успел восстановиться за время большого перерыва.

В сегодняшней игре не смогут из-за травм выйти на поле Фойт, Танганга, Парротт и Лукас, а Алли отбывает дисквалификацию.

Поставить на эту встречу можно в БК Марафон, обзор букмекера по ссылке.

Вест Хэм

«Вест Хэм» пока не может найти свою игру, что привело его в зону вылета. Клуб делит 18-е место с «Борнмутом». Такое положение дел для одного из старейших столичных коллективов не устраивает руководство и Дэвид Мойес рискует уже во второй раз покинуть команду, но в этот раз уже навсегда.

В активе «железных» семь побед и шесть мировых, при полной катастрофе в оборонительной линии, которая умудрилась пропустить 52 гола. В 4 из 5 последних матчей «молотобойцы» проиграли, уступив например в субботу «Вулверхэмптону» (0:2).

В сегодняшнем матче не смогут принять участие Огбонна, Сабалета и Масуаку. Под вопросом участие в игре Снодграсса.

Статистика

В семи последних очных матчах не выигрывал хозяин поля

В 5 из 10 последних личных встреч было забито не менее четырех голов

«Вест Хэм» проиграл 6 из 7 последних выездных матчей

Последний личный матч завершился победой «Тоттенхэма» (3:2)

Прогноз

Прогноз на матч Тоттенхэм – Вест Хэм.