«Тоттенхэм» — «Вест Хэм»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

Тоттенхэм
Жозе Моуринью не подвел в первой игре после перерыва и наш прогноз на поединок с «МЮ» (1:1) уверенно прошел. На сегодняшний день «шпоры» добыли 11 побед и девять ничьих, что принесло 42 балла. Такой промежуточный итог дает надежду на место в еврокубках.
Стоит отметить линию атаки «Тоттенхэма», которая смогла забить 48 голов, что является пятым результатом в АПЛ. Главным бомбардиром команды является Кейн (11 голов), который успел восстановиться за время большого перерыва.
В сегодняшней игре не смогут из-за травм выйти на поле Фойт, Танганга, Парротт и Лукас, а Алли отбывает дисквалификацию.
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Вест Хэм
«Вест Хэм» пока не может найти свою игру, что привело его в зону вылета. Клуб делит 18-е место с «Борнмутом». Такое положение дел для одного из старейших столичных коллективов не устраивает руководство и Дэвид Мойес рискует уже во второй раз покинуть команду, но в этот раз уже навсегда.
В активе «железных» семь побед и шесть мировых, при полной катастрофе в оборонительной линии, которая умудрилась пропустить 52 гола. В 4 из 5 последних матчей «молотобойцы» проиграли, уступив например в субботу «Вулверхэмптону» (0:2).
В сегодняшнем матче не смогут принять участие Огбонна, Сабалета и Масуаку. Под вопросом участие в игре Снодграсса.
Статистика
В семи последних очных матчах не выигрывал хозяин поля
В 5 из 10 последних личных встреч было забито не менее четырех голов
«Вест Хэм» проиграл 6 из 7 последних выездных матчей
Последний личный матч завершился победой «Тоттенхэма» (3:2)
Прогноз