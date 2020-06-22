Анонс матчей 27 тура итальянской Серии А от сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 19:01

«Верона» — «Наполи»

Безусловно, центральный матч игрового дня. «Наполи» после победы в Кубке Италии наверняка будет стремиться улучшить свои позиции и в чемпионате, где «партенопейцы» пока лишь шестые. «Верона» сильно проводит сезон и борется за еврокубки, но сумеют ли «мастифы» сдержать набравшего ход соперника?

Прогноз на матч Верона – Наполи.

СПАЛ – «Кальяри»

Важнейший поединок для каждой из команд – СПАЛ старается выбраться из практически безнадежного положения, «Кальяри» же стремится в него не угодить. После перерыва сардинийцы уступили «Вероне», но с более слабым и кризисным СПАЛом наверняка постараются сыграть мощнее. Кому в итоге достанутся очки?

Прогноз на матч СПАЛ – Кальяри.

«Дженоа» — «Парма»

«Дженоа» с приходом Давиде Николы преобразился и сумел выбраться из зоны вылета, чего только стоит победа «грифонов» над «Миланом» в последнем матче перед карантином. «Парма» сегодня также будет стремиться набрать очки – «крестоносцы» могут оказаться в Лиге Европы, так что без боя явно не сдадутся. Для кого поединок станет удачным?

Прогноз на матч Дженоа – Парма.

«Торино» — «Удинезе»

«Торино» поставил себе в очень непростое положение, угодив в серьезный кризис перед перерывом. Пока в зону вылета «быки» не опустились, но если результаты улучшить не удастся, это будет неизбежно. «Удинезе» также не впечатляет и по результатам гостевых встреч «зебры» являются худшей командой чемпионата, но поможет ли это «Торино»?

Прогноз на матч Торино – Удинезе.