«Аталанта» — «Лацио»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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23 июня 2020, 20:00

Аталанта

«Аталанта» великолепно проводит сезон – чемпионских амбиций пока у команды Джанпьеро Гасперини нет, но при этом со своей главной задачей она справляется без проблем. К 27-му туру бергамаски подходят на четвертой строчке в таблице с 51 очком в активе, опережая пятую «Рому» на шесть баллов, на такой же дистанции находится и третий «Интер».

Перед карантином «Аталанта» нещадно громила соперников как в Серии А, так и в Лиге Чемпионов, но перерыв не сильно ударил по игре команды. В поединке с «Сассуоло» подопечные Гасперини очень легко взяли три очка, в своем традиционном стиле разгромив его со счетом 4:1 – таким образом победная серия «Аталанты» во всех турнирах достигла семи матчей.

Дисквалифицирован Пашалич.

Ориентировочный состав: Голлини — Толой, Кальдара, Паломино — Хатебур, де Роон, Фрелер, Госенс — Гомес — Иличич, Сапата.

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Лацио

«Лацио» также полностью оправдывает прогнозы болельщиков в нынешнем сезоне – команда Симоне Индзаги всерьез претендует на титул. Пока «орлы» в таблице вторые с 62 очками в активе – лидер «Ювентус» оторвался на четыре очка, но свой поединок в 27-м туре он уже провел, так что сегодня римляне вновь могут сократить дистанцию до минимума.

Тем не менее, есть смысл «орлам» оборачиваться и следить за выступлениями «Интера», который безусловное еще рано сбрасывать со счетов – «нерадзурри» находятся на расстоянии пяти очков. В последнем туре перед карантином «Лацио» без проблем обыграл «Болонью» со счетом 2:0 – эта победа для «орлов» стала четвертой кряду и уже 19-й в сезоне.

Не помогут гостям сегодня Луис Фелипе, Марушич, Лулич и Лукаку.

Ориентировочный состав: Стракоша — Патрик, Ачерби, Раду — Лаццари, Милинкович-Савич, Пароло, Луис Альберто, Хони — Кайседо, Иммобиле.

Статистика

Ни в одном из пяти последних матчей в рамках Серии А «Аталанта» не проигрывала «Лацио» — две победы и три ничьи

«Аталанта» выиграла последние семь матчей во всех турнирах

Только в двух из четырех последних выездных матчей «Лацио» сумел победить

Прогноз

Прогноз на матч Аталанта – Лацио.