«Реал Мадрид» — «Мальорка»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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23 июня 2020, 20:02

Реал Мадрид

33-кратный чемпион Испании наконец-то вышел на первую позицию в Примере. Утомительная гонка за «Барселоной» увенчалась успехом, когда после осечки каталонцев в Севильи, столичный клуб сумел переиграть неудобный Сосьедад на его поле (2:1).

На сегодняшний день в активе «Реала» 19 побед и восемь ничьих, что принесло 65 очков. У «галактикос» лучшая линия обороны в Примере – 21 пропущенный мяч, при этом линия атаки «отгрузила» соперникам 57 голов. Главным снайпером команды на сегодняшний день является Бензема (17 голов).

Перед сегодняшней игрой в лазарете королевского клуба семь игроков, среди которых Начо, Иско, Йович, Каземиро и Рамос.

Поставить на эту встречу можно в БК Винлайн, скачать приложение можно по ссылке.

Мальорка

«Мальорка» с огромным трудом пробилась в Ла Лигу, но на сегодняшний день занимает 18-ю позицию и имеет шанс вернуться в Сегунду. В активе островитян семь побед и пять мировых, при ужасных показателях линии обороны – 50 пропущенных голов.

После выхода из карантина «киноварные» потерпели поражение от «Барселоны» (0:4), «Вильярреала» (0:1) и разошлись миром с «Леганесом» (1:1), на что мы давали прогноз.

В лазарете команды Ки Сон-Ен, Куртис, Фабрисио и Агбеньену.

Статистика

«Реал» выиграл 5 из 6 последних очных матчей

«Мальорка» проиграла 4 из 6 последних выездных матчей

«Реал» в среднем забивал 2,75 гола в очных домашних поединках

Последняя личная встреча завершилась победой «Мальорки» (1:0)

Прогноз

Прогноз на матч Реал Мадрид – Мальорка.