«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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23 июня 2020, 20:04

Ливерпуль

Описать первый матч лидера после перерыва в двух словах тяжело, да и вообще нужно ли это? Спишем такую игру на отсутствие зрителей, на что и необходимо делать поправку, особенно в дерби. Ничейный итог стал положительным результатом для «красных», которые могли получить «баранку», но в этот день спас счастливый случай и штанга.

После 30 туров «Ливерпуль» на первой позиции. В активе подопечных Юргена Клоппа 27 викторий и две ничьи, а до ближайшего преследователя расстояние в 20 баллов. Стоит отметить лучшую линию обороны, которая пропустила всего 21 мяч.

В сегодняшней игре не смогут сыграть Клайн, Милнер, Шакири и Матип.

Поставить на эту встречу можно в БК Марафон, обзор букмекера по ссылке.

Кристал Пэлас

На сегодняшний день серия побед «Кристал Пэлас» составляет четыре матча подряд. После 30 туров у «орлов» 11 викторий и девять мировых, при самых скромных показателях атаки, которая смогла отличиться всего 28 раз, а это меньше гола за матч. Главным снайпером команды на сегодня стал Айю (девять голов).

Последний весенний матч «стекольщики» провели 7 марта, когда обыграли «Уотфорд» (1:0), а спустя три месяца на выезде легко переиграли «Борнмут» (2:0), на что мы давали прогноз.

В сегодняшней игре не смогут принять участие Келли, Томкинс и Шлюпп.

Статистика

«Ливерпуль» выиграл шесть последних очных матчей подряд

«Красные» в среднем забивали сопернику по два мяча

«Пэлас» выиграл только 3 из 10 последних выездных матчей

Последняя личная встреча завершилась победой «Ливерпуля» (2:1)

Прогноз

Прогноз на матч Ливерпуль – Кристал Пэлас.