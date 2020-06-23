Анонс 31 тура английской Премьер-Лиги от сайта ВсеПроСпорт

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23 июня 2020, 20:06

«Вулверхэмптон» — «Борнмут»

«Вулверхэмптон» не дает расслабиться фаворитам и является претендентом не только на место в Лиге Европы, но вполне может замахнуться и на Лигу Чемпионов. После перерыва «Вулвз» обыграли в гостях 2:0 «Вест Хэм» и продлили серию без поражений до шести матчей, но сумеет ли сегодня «Борнмут» остановить хозяев?

Прогноз на матч Вулверхэмптон – Борнмут.

«Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» сражается з путевку в Лигу Чемпионов, но пока проигрывает борьбу «Челси». В первом матче после карантина «красные дьяволы» вырвали ничью у «Тоттенхэма» и остались непобежденными в шести матчах кряду – продолжится ли серия в игре с «Шеффилд Юнайтед»?

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед – Шеффилд Юнайтед.

„Норвич“ — „Эвертон“

„Норвич“ проваливает сезон и рискует вылететь из Премьер-Лиги – в данный момент „канарейки“ замыкают турнирную таблицу. „Эвертон“ также не имеет особого успеха в чемпионате и вряд ли сумеет побороться за Лигу Европы, да и вылет „ирискам“ не грозит. Сумеют ли хозяева выйти из кризиса?

Прогноз на матч Норвич – Эвертон.

„Ньюкасл“ — „Астон Вилла“

„Ньюкасл“ не ставит перед собой амбициозных целей и сражается за прописку в Премьер-Лиге –пока „сороки“ проблем с выполнение задачи не имеют. У „Астон Виллы“ ситуация куда более сложная – она занимает предпоследнее место в таблице и не побеждает в шести матчах кряду, но станет ли поединок с „Ньюкаслом“ очередным провалом?

Прогноз на матч Ньюкасл – Астон Вилла.

„Ливерпуль“ — „Кристал Пэлас“

„Ливерпулю“ осталось сделать всего несколько шагов до чемпионского титула, но в первом матче после перерыва „красные“ были неубедительны, не сумев переиграть „Эвертон“. „Кристал Пэлас“ проводит отличный сезон и выиграл уже четыре матча кряду – станет ли „Ливерпуль“ пятой жертвой „орлов“?

Прогноз на матч Ливерпуль – Кристал Пэлас.