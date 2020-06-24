«Саутгемптон» — «Арсенал»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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24 июня 2020, 17:38

Саутгемптон

«Саутгемптон» в текущем сезоне играет по сценарию минувшего первенства. После 30 туров в активе «святых» 11 побед и четыре мировые, что принесло 37 очков, а это всего на три меньше, чем у сегодняшнего соперника.

Перед большой коронапаузой подопечные Ральфа Хазенхюттля потерпели три поражения в четырех матчах, а спустя три месяца добыли важную викторию в выездной дуэли с «Норвичем» (3:0).

У «красно-белых» 52 пропущенных мяча, а это четвертый худший показатель АПЛ .

В сегодняшней игре не смогут принять участие Лонг и Дженепо.

Арсенал

Микаэль Артета успел провести немого полноценных матчей во главе «Арсенала» после переезда в Лондон в декабре 2019 года. Под его руководством команда проиграла только 2 из 13 матчей до перерыва.

В июне «пушкари» пока без побед – два поражения от «Манчестер Сити» (0:3) и «Брайтона» (1:2). После 30 туров «канониры» добыли 40 очков и расположились на экваторе турнирной таблицы. Показатели результативности команды равны – 41 на 41, а главным снайпером текущего сезона является Обамеянг (17 голов).

В сегодняшней игре у столичной команды много потерь, среди которых Чемберс, Джака, Лено, Луис и Соареш.

Статистика

«Арсенал» проиграл три последних матча подряд

В пяти последних матчах было забито не менее двух мячей

В 4 из 7 последних очных матчей выиграл «Арсенал»

Последняя личная встрече завершилась вничью (2:2)

Прогноз

Прогноз на матч Саутгемптон – Арсенал.