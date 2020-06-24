Анонс матчей дня 25 июня от сайта ВсеПроСпорт

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24 июня 2020, 17:40

«Бернли» — «Уотфорд»

«Бернли» на высоком уровне проводит сезон и имеет отличные шансы на сохранение прописки в Премьер-Лиге – команда Шона Дайча 11-я в таблице. Что касается «Уотфорда», то ситуация у него сложнее – он лишь 16-й в таблице и от зоны вылета его отделяет всего один балл. Продолжится ли кризис гостей?

Прогноз на матч Бернли – Уотфорд.

«Саутгемптон» — «Арсенал»

«Саутгемптон» сражается за сохранение прописки в элите, более амбициозных целей «святые» пока перед собой не ставят. С задачей команда Ральфа Хазенхюттля справляется и на 10 очков отрывается от 18-го «Борнмута». «Арсенал» проиграл первый матч после перерыва, но сумеют ли «канониры» реабилитироваться сегодня?

Прогноз на матч Саутгемптон – Арсенал.

«Эйбар» — «Валенсия»

«Валенсия» проводит далеко не самый лучший свой сезон, занимая после 30 туров лишь восьмое место в таблице. За Лигу Чемпионов «летучим мышам» будет крайне сложно зацепиться – четвертая «Севилья» впереди на семь очков. «Эйбар» не побеждает на протяжении пяти матчей, но сумеет ли этим воспользоваться «Валенсия»?

Прогноз на матч Эйбар – Валенсия.

«Бетис» — «Эспаньол»

«Эспаньол» замыкает турнирную таблицу в данный момент и с каждым туров все больше усугубляет положение – отставание от спасительного 17-го места уже составляет пять очков. «Бетис» также не лучшим образом проводит сезон, но пока о вылете клуб не тревожится, другое дело, что до зоны Лиги Европы не хватает 13 очков. Как сыграют кризисные команды?

Прогноз на матч Бетис – Эспаньол.

«Брага» — «Гимарайнш»

«Брага» на протяжении сезона выглядит нестабильно и уже упустила возможность побороться за путевку в Лигу Чемпионов, но и за Лигу Европы «оружейникам» еще предстоит побороться. После перерыва «Брага» сыграла уже три матча и ни в одном из них не смогла победить – ждать ли в таком случает от «Гимарайнша» активности в атаке?

Прогноз на матч Брага – Гимарайнш.