«Челси» – «Манчестер Сити»: видеопрогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 13:11

Челси

У «Челси» перед предстоящим матчем неплохое турнирное положение. «Синие» разместились на четвертом месте, которое дает билет в Лигу Чемпионов. Они на пять пунктов опережают ближайших преследователей – «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон». Нужно сказать, что после осечки «Лестера» в поединке нынешнего тура с «Астон Виллой», расстояние от третьей позиции всего четыре очка. Так что, в случае успеха, оно может сократиться до минимума.

Перед карантинным перерывом «Челси» набрал неплохую форму. Лондонский клуб выиграл в двух предыдущих домашних матчах чемпионата у «Эвертона» (4:0) и «Тоттенхэма» (2:1), а в Кубке Англии обыграл «Ливерпуль» (2:0). Неплохо сыграли «синие» и после паузы, взяв три важных очка в гостях у «Астон Виллы» (2:1).

Не сыграет в матче защитник Фикайо Томори. Под вопросом Каллум Хадсон-Одои.

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Манчестер Сити

«Горожане» уже практически сложили свои полномочия чемпиона. Сейчас манкунианцы занимают второе место в чемпионате. От «Ливерпуля» они отстают на неприличные 20 очков, а третий «Лестер» опережают на восемь пунктов.

После карантина команда Хосепа Гвардиолы продемонстрировала хорошую готовность. В первом после паузы матче был разгромлен «Арсенал» (3:0), а в минувшем туре уничтожен «Бернли» (5:0).

Точно не сыграют в матче из-за травм Серхио Агуэро и Эрик Гарсия. Под вопросом Клаудио Браво и Джон Стоунс.

Статистика

В первом круге «Манчестер Сити» одержал победу над «Челси» в родных стенах со счетом 2:1.

В пяти из шести последних очных поединков забивалось 2-3 гола в матче.

В 8 из 9 последних очных матчей на поле «Челси» «Манчестер Сити» забивал меньше двух голов.

В пяти из шести последних очных матчей сыграл прогноз «тотал меньше 3.5».

«Челси» выиграл дома три из четырех последних матчей чемпионата.

«Манчестер Сити» выиграл на выезде в АПЛ пять из восьми предыдущих матчей.

В последних четырех матчах на поле «Челси» сыграл прогноз «тотал меньше 2.5».

В пяти из семи последних матчей «Манчестер Сити» не пропускал.

Прогноз

Прогноз на матч Челси – Манчестер Сити.