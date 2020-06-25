«Севилья» — «Вальядолид»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 15:05

Севилья

Такими темпами «Севилья» не только потеряет шанс на бронзовые медали, а и вскоре покинет зону Лиги чемпионов. Четыре ничьи в пяти матчах положительный итог для команд из второй десятки, но никак не для одного из претендентов на титул.

После 31 тура у «красно-белых» 14 побед и 11 мировых, которые принесли команде 53 очка, что на два меньше, чем у третьего «Атлетико». В первой игре после выхода из карантина «нервионцы» одержали победу над «Бетисом» (2:0), а три остальных игры завершили вничью.

В понедельник подопечные Юлена Лопетеги разошлись миром в выездном поединке с «Вильярреалом» (2:2).

Главным снайпером команды является Окампос, на счету которого 11 из 44 голов команды. Сведений о травмированных перед сегодняшним поединком пока нет.

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Вальядолид

В этом сезоне команда Роналдо, между прочим, смогла войти в группу середняков и пока может спокойно доигрывать сезон. В активе «пуселы» семь побед и 13 мировых, что принесло 34 очка и 15 позицию.

Главной проблемной линией «Вальядолида» является нападение, которое смогло забить всего 26 голов, чего очень мало, чтобы бороться за место хотя-бы в ТОП-10 Ла Лиги.

Выход из карантина получился успешным – победа на выезде над «Леганесом» (2:1), а затем две ничьи и поражение от «Атлетико» (0:1), на что мы давали прогноз.

В лазарете команды Порро и Рамирес.

Статистика

«Севилья» выиграла четыре последних очных матча

«Красно-белые» не проигрывали девять матчей подряд

«Вальядолид» пропускал в 7 из 10 последних выездных матчей

Последняя личная встреча завершилась победой «Севильи» (1:0)

Прогноз

Прогноз на матч Севилья – Вальядолид.