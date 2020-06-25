«Ювентус» — «Лечче»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 15:06

Ювентус

«Ювентус» имеет проблемы в нынешнем сезоне по всем фронтам – два трофея команда Маурицио Сарри уже упустила, в двух оставшихся турнирах конкуренция очень высока. В Серии А «старая синьора» по итогам 27 туров ушла в небольшой отрыв – от второго «Лацио» ей удалось оторваться на четыре очка, третий «Интер» и вовсе отстал на восемь пунктов.

В последнем туре «Ювентус» встречался в гостях с неуступчивой «Болоньей» и сумел в непростом поединке взять три балла. Благодаря голам Криштиану Роналду и Пауло Дибалы «старая синьора» одержала победу со счетом 2:0, которая стала для нее четвертой кряду в чемпионате. Исключительную важность она имеет еще и по тому, что основные конкуренты в этом туре оступились.

Лечче

«Лечче» обречен был на борьбу за выживание в нынешнем сезоне – команда Фабио Ливерани имеет весьма скромный подбор игроков, с которым решать задачу по сохранению прописки в Серии А весьма проблематично. Собственно, пока «желто-красные» со своей задачей и не справляются – в 27 турах им удалось набрать лишь 25 баллов.

Таким образом «Лечче» расположился на 18-м месте в таблице, но от спасительной 17-й строчки он отстает только за счет дополнительных показателей. В последнем туре подопечные Ливерани стремились дать бой «Милану», и на определенном этапе поединка им это удалось, но в конечном счете три очка достались «россонери». Поражение со счетом 1:4 стало для «Лечче» третьим кряду.

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Статистика

В шести последних домашних матчах «Ювентус» добыл четыре победы над «Лечче», два матча завершились ничьими

«Ювентус» выиграл последние четыре матча в чемпионате

В шести последних выездных матчах «Лечче» потерпел пять поражений

Прогноз

Прогноз на матч Ювентус – Лечче.