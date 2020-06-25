«Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз от сайта ВсеПроСпорт.ру

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вчера, 15:08

Зенит

«Зенит» весьма успешно справляется со своей главной задачей на сезон – команда Сергея Семака изначально считалась главным претендентом на титул и свой статус в полной мере оправдывает. После 23-х туров питерский клуб лидирует в таблице – второй «Локомотив» отстал на девять баллов, третий «Краснодар» имеет на 12 очков меньше, но при этом у «быков» есть еще матч в запасе.

В первом матче после перерыва «Зенит» выглядел великолепно – в Москве он камня на камне не оставил от ЦСКА . К перерыву «сине-бело-голубые» имели преимущество в три гола, в итоге сумели во второй половине провести еще один мяч, сохранив при этом свои ворота на замке. Победа стала второй кряду для «Зенита» в чемпионате и уже 16-й в сезоне.

Поставить на эту встречу можно в БК Винлайн, скачать приложение можно по ссылке.

Крылья Советов

«Крылья Советов» проваливают сезон и с каждым туром ситуация становится все более сложной. К старту 24-го тура команда Миодрага Божовича подходит в качестве главного аутсайдера чемпионата, имея в активе лишь 22 балла. От ближайшего соседа в лице «Оренбурга» самарский клуб отстает на одно очко, такое же преимущество имеет и 14-й «Ахмат».

Пропустили «волков» вперед «Крылья Советов» в прошлом туре – усилиями Тараса Бурлака они открыли счет и выиграли первый тайм, но провалили вторую половину встречи. В итоге «Ахмат» в Самаре одержал победу со счетом 4:2, которая опустила «Крылья Советов» на самое дно таблицы – это уже 13-е их поражение в сезоне, что является худшим показателем в Премьер-Лиге.

Статистика

В последних шести матчах «Зенит» одержал шесть побед над «Крыльями Советов»

Ни в одном из 12 домашних матчей чемпионата «Зенит» не проигрывал – семь побед и пять ничьих

Только в одном из восьми последних матчей между клубами забивалось более четырех голов

В четырех последних выездных матчах чемпионата «Крылья Советов» забили всего один гол

Прогноз

Прогноз на матч Зенит – Крылья Советов.