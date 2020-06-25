Анонс матчей дня 26 июня от сайта ВсеПроСпорт

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вчера, 20:29

«Ювентус» — «Лечче»

После осечек конкурентов «Ювентусу» стало дышать полегче в чемпионате, но пока серьезного преимущества у «старой синьоры» нет. Тем не менее, сегодня у команды Маурицио Сарри не самый сложный соперник – «Лечче» в прошлом туре был разгромлен 1:4 «Миланом», но сумеет ли и «Ювентус» взять легкие три очка?

Прогноз на матч Ювентус – Лечче.

«Севилья» — «Вальядолид»

«Севилья» претендует на путевку в Лигу Чемпионов и пока держится на четвертом месте. Однако, «нервионцам» придется остаток сезона провести в напряженной борьбе – в конкурентах у нее «Хетафе», «Вильярреал» и «Реал Сосьедад» с «Валенсией». Сумеют ли хозяева обыграть сегодня скромный «Вальядолид»?

Прогноз на матч Севилья – Вальядолид.

«Белененсеш» — «Спортинг»

«Спортинг» весьма неплохо смотрится после перерыва и добывает победу за победой, что помогло «львам» подняться на третье место в таблице. Однако, у «Браги» есть свои планы на бронзу, поэтому сбавлять обороту «Спортингу» вряд ли стоит. Станет ли «Белененсеш» очередной жертвой «львов»?

Прогноз на матч Белененсеш – Спортинг.

«Зенит – „Крылья Советов“

Для „Зенита“ весьма успешно складывается сезон в Преьмер-Лиге – команда Сергея Семака лидирует в таблице и имеет девять баллов преимущества над „Локомотивом“. Что касается „Крыльев Советов“, то ситуация у клуба сложна – к 24 туру он подходит в качестве главного неудачника чемпионата. Сумеет ли „Зенит“ легко взять три очка?

Прогноз на матч Зенит – Крылья Советов.

„Ахмат“ — „Сочи“

Обе команды еще недавно находились в зоне прямого вылета, но за счет нескольких удачных поединков сумели оттуда выбраться. Тем не менее, пока расслабляться рано, особенно это касается „Ахмата“, который от 15-го „Оренбурга“ отрывается только за счет дополнительных показателей. Как сыграют команды?

Прогноз на матч Ахмат – Сочи.