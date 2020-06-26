Витиньо может вернуться в РПЛ

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сегодня, 12:35

Интерес к 26-летнему игроку проявляют сразу несколько российских клубов, которые уже в ближайшее время будут готовы сделать по нему официальное предложение.

В нынешнем сезоне Витиньо сыграл за «Фламенго» 6 матчей и сделал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2022 года. Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 4,8 млн евро. Во «Фламенго» он так и не стал игроком основного состава.