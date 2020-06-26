«Валенсия» заинтересовалась Азмуном

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сегодня, 13:48

По информации источника, испанский клуб начал изучать варианты с подписанием 25-летнего нападающего «сине-бело-голубых» и его соотечественника Мехди Тареми («Рио Аве»). «Валенсию» помимо усиления линии своей атаки также интересует выход на иранский рынок в маркетинговых целях и возможностью привлечения в свои ряды местных болельщиков.

Тареми в нынешнем сезоне забил 14 мячей и сделал 5 результативных передач в 31 матче за «Рио Аве». Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего нападающего в 3,2 млн евро.

На счету Азмуна 14 голов и 7 ассистов в 30 играх за «Зенит». Ресурс Transfermarkt оценивает его стоимость в 14,5 млн евро.